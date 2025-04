Fratellini di Paola vittime di presunti maltrattamenti: non sono in grado di testimoniare

- Advertisement -

PAOLA (CS) – I due fratellini di Paola, vittime di presunti maltrattamenti non sarebbero in grado di relazionarsi con terzi. Ieri l’incidente probatorio dinanzi al gip del Tribunale di Paola, Carla D’Acunzo alla presenza degli avvocati difensori dei tre indagati e dei consulenti di parte, con la dottoressa Patrizia Nicotera incaricata dal giudice di sentire in modalità protetta i due bambini.

Secondo la specialista che ha incontrato i bimbi lo scorso 17 marzo, non sono in grado di testimoniare, in un contesto di contraddittorio perchè troppo piccoli e fragili. Non sarebbero dunque in grado di sostenere un interrogatorio sulle gravi accuse a carico del patrigno, della madre e della nonna materna.

Il primo, 34 anni, arrestato lo scorso febbraio, secondo l’accusa sarebbe il responsabile materiale delle lesioni che i due bimbi hanno riportato. Le due donne invece, non avrebbero impedito che le violenze avvenissero e di conseguenza non avrebbero protetto i bambini. Intanto i due fratellini restano affidati al padre naturale e alla nonna paterna.