- Advertisement -

CETRARO (CS) – La data del primo turno delle prossime elezioni comunali di Cetraro è stata ufficialmente fissata per il 25-26 maggio 2025, che segnerà l’inizio di una nuova fase politica per il comune del tirreno Cosentino. Al momento, sono due le coalizioni principali in campo ma non si escludono altri possibili candidature. Due le proposte politiche distinte ma entrambe fortemente orientate a rilanciare il futuro della città. Da una parte, Giuseppe Aieta con la lista civica “Insieme per Cetraro”; dall’altra, Giovanni Del Trono, candidato sindaco per una coalizione di forze politiche, associazioni e comitati civici.

Giuseppe Aieta: Un Progetto di unione e responsabilità

Giuseppe Aieta, già sindaco di Cetraro per dieci anni, si ripresenta come candidato della continuità, ma con un progetto rinnovato. La sua lista, “Insieme per Cetraro”, “punta a costruire un’amministrazione che unisca le migliori esperienze politiche e professionali, con un forte coinvolgimento delle nuove generazioni. Questa idea punta a due obiettivi: ricercare una pace sociale possibile che consenta la governabilità e investire della funzione pubblica uomini e donne capaci di dare il meglio per risollevare le sorti della città”.

“Penso che Cetraro stia vivendo il suo momento peggiore degli ultimi trent’anni, quasi una sorta di periodo post bellico. Non rincorro formule e, soprattutto, in ciò che faccio, non c’è alcuna strategia personale, né all’orizzonte considero, nella maniera più assoluta, approdi in forze politiche lontane dalla mia cultura socialista e riformista per candidature regionali o di altro rango. Sono altresì convinto che più passa il tempo nel definire una proposta politica seria, più si dilata la sfiducia dei cittadini. A loro, però, mi sento di poter assicurare, non fosse altro che per l’onore che nella stagione più bella della vita mi hanno concesso nel guidare la mia città per 10 lunghi anni, che non starò a guardare e che tenterò di fare la cosa più utile per la comunità”.

Giovanni Del Trono: La sua coalizione per il rilancio della città

Forze politiche, associazioni, rappresentanti della società civile e comitati civici liberi e democratici presenti nel territorio del Comune di Cetraro, dopo un’attenta analisi della situazione cittadina e un proficuo confronto politico, hanno trovato una convergenza univoca per un rilancio della cittadina. All’unanimità, hanno individuato in Giovanni Del Trono la figura in grado di interpretare al meglio le esigenze del territorio, coniugando competenza amministrativa e visione strategica. La proposta di candidatura a Sindaco nasce dalla valutazione delle sue comprovate qualità istituzionali, dal solido legame con il tessuto civico e sociale, e della sua capacità di sintesi. Un profilo, il suo, distante dai vecchi schemi, oggi più che mai necessario per affrontare le sfide di una comunità che guarda con determinazione al futuro.

Elezioni Cetraro scegliere tra continuità o rinnovamento

Entrambi i candidati sono consapevoli delle difficoltà economiche e sociali che affliggono Cetraro, ma propongono visioni diverse per il futuro. La città si trova dunque di fronte a una scelta cruciale: continuare con un progetto che si basa sulla continuità e sull’esperienza di chi ha già governato, oppure aprire la strada a un nuovo corso che ambisce a rompere con il passato. Il prossimo maggio, i cittadini di Cetraro avranno l’opportunità di decidere quale direzione dare alla loro città.