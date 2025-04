Stretta della Polizia di Stato contro il gioco illegale: scattano le denunce e i sequestri

- Advertisement -

CATANZARO – Nell’ambito dei servizi di controllo organizzati dal questore di Catanzaro per combattere il gioco illegale, il personale della squadra di polizia amministrativa della Divisione Pas, insieme agli operatori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Sezione Operativa di Catanzaro, ha denunciato i titolari di due esercizi della provincia di Catanzaro per aver organizzato scommesse illegali all’interno delle loro attività.

In particolare, è stato contestato al titolare di un esercizio pubblico la raccolta di scommesse sportive, anche per conto di un noto bookmaker straniero senza licenza italiana. Le scommesse venivano effettuate tramite un sistema informatico non autorizzato, che permetteva di bypassare i controlli delle autorità competenti.

Durante i controlli, il presidente di un circolo privato è stato denunciato per frode informatica per aver installato, nei locali del circolo, due slot machine non collegate alla rete telematica. I dispositivi sono stati sequestrati. Inoltre, è emerso che le slot erano programmate per alterare le probabilità di vincita a favore del gestore.