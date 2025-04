10eLotto: centrato un 8 extra a Belvedere Marittimo. Vincita da 20mila euro

- Advertisement -

NELVEDERE MARITTIMO (CS) – Calabria protagonista con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Belvedere Marittimo, sul Tirreno Cosentino, con un 8 Extra vinto in una ricevitoria lungo la Strada Statale, 18 un fortunato giocatore si è portato a casa 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,28 miliardi da inizio anno.

Tripletta in Calabria da 86mila euro

Calabria a segno anche nell’ultimo weekend con vincite complessive pari a 86mila euro: a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, colpo da 51mila euro grazie a un 7 ‘Doppio Oro’ in via Matteo De Biase, mentre a Crotone vinti 20mila euro con un 9 in via Giuseppe Di Vittorio. Infine, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, colpo da 15mila euro con un 7 ‘Doppio Oro presso la Contrada Gelso.