Residenze montane d’artista, fino al 27 aprile a Camigliatello con Mery Rigo

CAMIGLIATELLO SILANO – Continuano le tappe e gli appuntamenti con High Wellness South Italy, che è un progetto promosso dal Ministero del Turismo e di FSC rivolto albenessere dell’umanità. Benessere e salute sono temi di sempre, resi oggi ancora più cruciali dal benessere dell’ambiente che ci circonda come la natura di cui siamo parte e con la quale siamo relazionati. Il paesaggio naturale è ciò di cui dobbiamo prenderci cura per curarci. Se la natura è malata vuol dire che, di conseguenza, ci ammaleremo anche noi. Così è per Mery Rigo che ha addirittura sviluppato, oltre a delle opere, una teoria chiamata “Dendrocene” da sostituire a quella attuale dell’Antropocene, era in cui l’uomo ha solo sfruttato la natura artificializzando il pianeta.

L’artista Mery Rigo durante la residenza montana d’artista nella Sila, fino al 27 aprile, a seguito di passeggiate, visite mirate e non nei boschi silani, realizzerà opere ispirate al territorio. I lavori saranno presentati la mattina della domenica prossima, 27 aprile alle ore 11, presso l’hotel Camigliatello (Cs) con una conferenza alla quale parteciperanno, oltre all’artista, il curatore Giacinto Di Pietrantonio e l’artista Maurizio Orrico.

Rigo non è nuova a queste “imprese” anche in terra calabra come a settembre del 2019, durante la residenza ai BoCs Art di Cosenza durante la quale esplorò il Pollino alla ricerca di una delle particolarità dentroceniche più antiche d’Europa, il Pino Loricato, verso il quale puntò il suo interesse artistico con foto e pitture, intitolando l’opera con il nome del pino ritratto Italicus. Ora la sua attenzione con foto, disegni,​ schizzi e pitture si rivolge verso la Sila, non solo sui suoi Giganti, patrimonio dell’Umanità, ma anche verso il sovra bosco e il sottobosco, perché gli alberi sono sempre parte di un complesso ecosistema.

La Calabria è una terra di straordinaria bellezza naturale, caratterizzata da un territorio montano che ospita tre parchi nazionali, un parco regionale e numerose riserve naturali. Questi luoghi offrono un patrimonio ambientale unico, con paesaggi mozzafiato e una biodiversità che merita di essere valorizzata.