Scuola, viabilità ma anche manutenzione e sicurezza: sopralluogo ad Amantea

AMANTEA (CS) – Stamattina Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, ha effettuato dei sopralluoghi nella Città di Amantea, insieme al sindaco Vincenzo Pellegrino e alla Giunta comunale, con l’obiettivo di fare il punto su alcune tematiche cruciali per la comunità locale, in particolare riguardanti il settore scolastico, la viabilità e la creazione di un distaccamento della polizia provinciale.

La scuola

La Provincia di Cosenza ha concesso al Comune di Amantea l’utilizzo temporaneo della nuova struttura dell’Istituto Superiore di competenza dell’Ente, per venire incontro alle esigenze del territorio e consentire al Comune l’efficientamento della scuola elementare necessario per poter offrire ai bambini una scuola adeguata e accogliente. «Andare incontro alle esigenze di formazione e di sicurezza dei nostri ragazzi è per me una priorità», ha dichiarato la presidente, sottolineando l’impegno della Provincia nel sostenere progetti che possano favorire un ambiente di apprendimento adeguato e innovativo.

Viabilità

Altro tema centrale dell’incontro è stato il miglioramento della viabilità, essenziale per garantire il collegamento e l’accessibilità del territorio. Il sopralluogo si è quindi spostato lungo la strada che conduce da Amantea a Campora, la Statale 18 all’altezza dell’incrocio per Aiello e Aiello-Callabro, sulla Superstrada laddove è stato visionato il luogo dove la Provincia già nei primi mesi del 2025 costruirà una rotonda per la sicurezza stradale, al fine di garantire una mobilità più sicura ed efficiente per i cittadini.

Sicurezza

Il sopralluogo è proseguito inoltre nella delegazione comunale di Campora, dove nelle prossime settimane verrà allocata una sede distaccata della Polizia Provinciale, perché «vogliamo offrire più tranquillità e sicurezza ad una città importante del Tirreno cosentino e della provincia di Cosenza e con l’apertura di un distaccamento della Polizia provinciale vogliamo rendere la nostra presenza sul territorio più visibile e reattiva», ha aggiunto Rosaria Succurro.

L’incontro si è concluso in zona industriale, nella sede comunale della manutenzione, dove verrà allocato un distaccamento della manutenzione della Provincia di Cosenza che possa servire tutto il Basso Tirreno e i paesi limitrofi. Continua quindi la collaborazione tra la provincia di Cosenza e i comuni del territorio, «perché crediamo che questo Ente debba supportare i comuni grandi e piccoli e venire incontro alle esigenze dei Sindaci e degli Amministratori. Questi il mio impegno e la mia determinazione, perché i Comuni, piccoli e grandi – ha concluso la Presidente Succurro – rappresentano il cuore pulsante del nostro territorio e custodiscono una ricca eredità culturale e sociale, oltre ad essere fondamentali per il benessere delle nostre comunità».