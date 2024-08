Sapori, colori e profumi del mare. Fuscaldo fa il pieno alla prima giornata del “Festival delle Alici” – FOTO

FUSCALDO (CS) – Il primo di quattro giorni intensissimi, ricchi di appuntamenti, gusto, gastronomia e sapori del mare, di eventi e spettacoli, di musica, arte, cultura e tanta tanta innovazione. Inizio migliore non poteva esserci per la dodicesima edizione del “Festival delle Alici del Tirreno cosentino” in corso di svolgimento fino al 4 agosto a Fuscaldo marina. Un festival del mare del gusto e del sapore, con al centro le alici di Fuscaldo e del Tirreno cosentino, diventato nel tempo uno degli appuntamenti enogastronomici e identitari della Calabria, legato allo sviluppo di attività promozionali di qualità per la conoscenza di prodotti del nostro territorio, come le alici. Anche quest’anno testimonial della manifestazione l’agrichef Enzo Barbieri.

Festival delle Alici: boom di presenze nella prima giornata

Migliaia di persone hanno affollato il percorso che si snoda tra il lungomare, la piazza del Pescatore e il Borgo Marinaro. Decine gli stand presenti per gustare le alici in tutte le sue varianti: fritte o marinate, a polpette con la pasta o con il riso, in tortiera ma anche come complemento di pizza e panzerotti. Il tutto accompagnato da una serie di eventi unici come il “Fuscaldo Sea Experience”, la mostre interattiva “Fuscaldo oltre lo sguardo”, gli artisti di strada, luci, balli e musica, showcooking e tanto altro. Tutte le serate del Festival saranno trasmesse in diretta live su RLB radio ufficiale dell’evento. Perfetta la macchina organizzativa che ha previsto che dei bus navetta per tutti e quattro i giorni della manifestazione. Dalle 19:30 fino alle ore 01:00 sarà attivo il servizio che collegherà le zone di Cariglio, Scarcelli, Sant’Antonio, Lago e il Ponte di Ferro.

Gusto, musica e innovazione

Il taglio del nastro da parte del sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea in piazza Marconi, ha dato il via ufficiale della kermesse che si concluderà Domenica 4 agosto. Ieri sera è stato presentato anche il libro del Festival di quest’anno: “Alici in tavola l’oro di Fuscaldo” con le ricette dello Chef Mimmo Rosselli, arricchito dalle foto della giovane fuscaldese Ilenia Stavole ed edita da Luigi Politano. Un libro caratterizzato dalla realtà aumentata che grazie ad un’apposta app sarà possibile vedere immagini animate con scorci di storia del Comune di Fuscaldo.

Il sindaco ha quindi ringraziato il Gal, tutti i partner e i componenti della macchina organizzativa del Festival, i sindaci del comprensorio e il direttore artistico del festival Antonio Spaccarotella. “Le alici accomunano tutti i comuni che si affacciano sul Tirreno: da qui l’unione che porta ad un agire condiviso e ad essere così più incisivi per un’appuntamento che oramai si affaccia oltre i confini di Fuscaldo. E l’importanza di questo Festival lo si vede anche dall’idea imprenditoriale con la prima azienda che vende e promuove le alici di Fuscaldo.

E questa mattina, n video conferenza con il Giappone, siglato il Patto d’Amicizia tra il Comune di Fuscaldo e la Città di Kan-Onji, sull’isola di Ibuki, l’isola delle Alici. Il Festival delle Alici si apre al mondo ed ufficializza il suo ingresso all’interno di una rete di internazionalizzazione per la tutela, la promozione e la commercializzazione di uno dei nostri prodotti di nicchia.