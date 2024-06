San Nicola Arcella, operazione in mare: la Guardia Costiera recupererà rifiuti dai fondali

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – “Abbiamo appreso dall’ordinanza numero 17 del 3.6.2024 della Guardia Costiera di Maratea che nei giorni 6 e 7 giugno prossimo venturo lo specchio acqueo ricadente nel comune di San Nicola Arcella come individuato nella foto allegata sarà interessato da operazioni subacquee finalizzati alle attività di tutela ambientale, nonché all’eventuale recupero di materiali potenzialmente nocivi”. Lo dichiara in una nota sui social Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino.

“Apprendiamo con piacere di questo intervento della Guardia Costiera in uno specchio d’acqua interessato dalla presenza di posidonia oceanica la cui tutela è assolutamente fondamentale per gli equilibri Marini e costieri. Italia Nostra è più volte intervenuta proprio in quest’area per la tutela di questa importantissima pianta marina minacciata soprattutto dagli ancoraggi con grossi massi di cemento posizionati dagli operatori della nautica da diporto molto estesa nella zona in questione tale da occupare tutta l’area che sarà oggetto di intervento del 2* Nucleo operatori subacquei del Corpo delle Capitanerie di Porto, e richiesto l’utilizzo di sistemi di ancoraggio ecosostenibili non dannosi per i fondali marini. Italia Nostra ha anche pubblicato in più occasioni foto della presenza di rifiuti nell’area in questione costituiti soprattutto da materiale plastica, copertoni e da resti di imbarcazioni e chiesto l’intervento delle autorità per la loro rimozione. Quindi ci sembra veramente meritevole l’iniziativa intrapresa dalla Guardia Costiera di Maratea che apprezziamo”.