PAOLA (CS) – Attimi di paura questa mattina lungo la Statale 107 dove un’auto è stata avvolta e divorata dalle fiamme. È accaduto nel territorio di Paola, nei pressi dell’incrocio per per la vecchia Statale e l’agriturismo “La Palombara”. L’auto stava procedendo in direzione Cosenza. Da quanto appreso il conducente e gli occupanti sono riusciti a scendere velocemente dal mezzo, lasciato accostato nei pressi delle barriere sulla destra. Poco dopo sono arrivati i vigili del Fuoco del distaccamento di Paola che hanno prontamente domano l’incendio. Inevitabili le code lungo la Statale rimasta bloccata per alcuni minuti durante le operazioni di spegnimento.

