Paola: “cultura della legalità”, i carabinieri incontrano i bambini di un centro estivo

PAOLA (CS) – Questa mattina sul lungomare di Paola, i carabinieri della locale Compagnia e dell’Aliquota Radiomobile, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma per la formazione la cultura della legalità, hanno incontrato i bambini del Centro Estivo Festilandia. I piccoli hanno potuto scoprire le funzioni ed i compiti delle Forze dell’Ordine, ed in particolare hanno ricevuto alcuni consigli e buone pratiche di sicurezza stradale, tema sempre attuale, soprattutto nella stagione estiva, che ha visto un aumento significativo dei sinistri – oltre 70 da inizio anno – rilevati per la maggior parte dai Carabinieri della Compagnia sia sulla Strada Statale che in centro urbano.

I giovani hanno dimostrato un forte interesse, con domande e curiosità, parlando anche dell’uso obbligatorio del casco su ciclomotori e motocicli, della corretta posizione del passeggero sullo scooter – uno solo, maggiore di 5 anni, seduto sempre dietro e mai davanti al guidatore –, dei segnali di stop e delle cinture di sicurezza a bordo delle auto.

L’iniziativa si è conclusa con l’invito a chiamare in caso di necessità il 112, Numero Unico di Emergenza. Al termine dell’incontro i bambini sono stati felici di ricevere in regalo quaderni e album da colorare dei Carabinieri e si sono seduti a bordo di una delle ultime “Gazzelle” in dotazione al Radiomobile – Alfa Romeo Giulia – ringraziando i militari ai quali hanno donato dei bellissimi disegni.