Paola: consegnato il cantiere per realizzare l’asse fluviale Marina-Santuario

PAOLA (CS) – Con l’approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione “Asse fluviale di collegamento Marina-Santuario”, finanziato nell’ambito del PNRR- M5C2-I 2.1, a valle della conclusione della conferenza di servizi, alla presenza del sindaco del Comune di Paola Giovanni Politano, del vice sindaco con delega ai lavori pubblici Maria Pia Serranò e del responsabile del settore nonché Rup dell’intervento, Fabio Pavone (nel riquadro), si è proceduto alla consegna effettiva del cantiere.

La realizzazione dell’opera riguarderà tutto il percorso di risalita lungo il Torrente Isca, tra la zona Marina e il Santuario di San Francesco di Paola e l’intervento riguarderà la messa in sicurezza dell’asse viario esistente, la realizzazione di un percorso ciclopedonale, la realizzazione di aree attrezzate per lo sport ed il tempo libero, nonché, unico in città, un parco attrezzato per lo sgambamento dei cani.

Il progetto terminerà nei pressi del santuario con la messa in sicurezza e la riqualificazione dei percorsi esistenti e dell’ascensore presenti nell’area del Santuario, così come definito con i Frati Minimi nei mesi scorsi. Tale importante intervento consentirà, al Comune, di riqualificare una vasta area comunale rendendola accessibile alla popolazione e, realizzando punti di attrattiva sportiva e di relax, diventerà una zona di riferimento non solo per i residenti, ma anche per turisti e visitatori.

L’incremento dei collegamenti tra il mare e il Santuario, realizzando “percorsi lenti”, arricchiti da attrattive, si inserisce nella nuova visione della Città dell’Amministrazione Politano che, nei prossimi mesi, si arricchirà di nuove opere attualmente in esecuzione e nuovi progetti che saranno cantierati in varie zone della Città.