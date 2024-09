Maltrattamenti in famiglia, associazione di Paola si costituisce parte civile

PAOLA (CS) – L’Associazione “La Ginestra” sportello antiviolenza, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Spinelli, si è costituita parte civile nel processo celebratosi ieri dinnanzi al Tribunale Penale di Paola che vede imputato un soggetto di Scalea, C.N.C, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, a seguito della querela sporta dalla convivente, era già stato precedentemente sottoposto a misura cautelare, con l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento all’ex compagna e ai suoi figli. Nel corso dell’udienza, presieduta dal giudice dott. Carpino, il Tribunale in composizione collegiale ha aperto il dibattimento. Si è proceduto all’escussione della persona offesa, anch’essa costituitasi parte civile, rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Sposato.

L’Associazione ribadisce il suo impegno nella lotta contro la violenza domestica e nel supporto alle vittime di maltrattamenti. La presenza della “Ginestra” come parte civile in questo processo sottolinea l’importanza di un approccio collettivo e solidale nella tutela dei diritti delle persone offese. Il processo è stato rinviato al 4 novembre prossimo per l’audizione di ulteriori testimoni della Procura.

L’avvocato Teresa Sposato, presidente dell’Associazione “La Ginestra”, ha commentato: “Il nostro sportello antiviolenza è un punto di riferimento fondamentale sul territorio per tutte le vittime di violenza domestica e di genere. Offriamo una gamma completa di servizi, tra cui consulenza legale gratuita, supporto psicologico, e assistenza nel percorso di denuncia e protezione. Il nostro team multidisciplinare lavora instancabilmente per fornire un ambiente sicuro e di sostegno, dove le vittime possono trovare l’aiuto di cui hanno bisogno per uscire da situazioni di abuso. Inoltre – ha aggiunto l’avvocato Sposato – collaboriamo attivamente con le forze dell’ordine, i servizi sociali e altre istituzioni locali per creare una rete di protezione efficace. Organizziamo anche programmi di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole e nella comunità, perché crediamo che l’educazione sia fondamentale per combattere la violenza alla radice”.

La Ginestra invita chiunque si trovi in una situazione di violenza o conosca qualcuno che potrebbe averne bisogno, a contattare lo sportello antiviolenza. Il servizio è gratuito, confidenziale e disponibile 24 ore su 24.