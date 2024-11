Lorenzo Panerini scomparso da Fuscaldo, l’appello disperato dello zio “fatti sentire”

- Advertisement -

FUSCALDO (CS) – Martedì 29 ottobre sono state trovate le scarpe di Lorenzo ma anche una strana cintura con dei chiodi attaccati. Ma da lunedì 28 ottobre, del giovane non vi è traccia. Nella tarda mattinata alle 12.08 alcune telecamere lo hanno ripreso mentre camminava verso la casa dello zio, Giuseppe, e nel corso delle ore sono anche arrivate due segnalazioni non verificate che non hanno trovato però, conferme.

Lorenzo Panerini, ha 20 anni ed un’anima fragile: è scomparso da oltre una settimana, sparito nel nulla. Giuseppe, lo zio, lo ospitava nella sua casa di Fuscaldo, da 8 giorni. Il 20 settembre infatti, Lorenzo aveva lasciato Milano per tornare al mare e andare in barca con lo zio. Le telecamere di Pomeriggio Cinque hanno raccolto il disperato appello di zio Giuseppe che del nipote racconta: “Lui era sereno qui, ed era stato qui ad agosto. Ce l’ha impresso questo posto, ama l’acqua, giocava a pallanuoto”.

Nei giorni precedenti alla scomparsa, secondo quanto dichiarato dallo zio, gli aveva rivelato di voler andare a Battipaglia per ‘mangiare le mozzarelle’ e poi a Taranto. Sarebbe stato visto anche alla stazione ferroviaria di Paola; da qui la speranza è che possa aver preso un treno”. La madre, Samantha, è disperata.

Giuseppe spiega anche che ci sono state alcune testimonianze contrastanti, tra cui quella di una signora dice di averlo visto nudo: “Lorenzo si trovava bene qui, l’ho portato in barca. Era un ragazzo eccezionale con un’intelligenza superiore alla media. Aveva una malattia bipolare, era altalenante”. Lo zio, tra le lacrime si rivolte al nipote: “Se mi potesse ascoltare voglio dirgli che lo tengo con me a vivere qui, se non vuole tornare a Milano. Stai tranquillo”.