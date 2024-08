La musica protagonista al Teatro dei Ruderi: si riparte con Francesco De Gregori

DIAMANTE (CS) – È la settimana del Teatro dei Ruderi di Cirella e c’è grande attesa per il live di questa sera del cantautore romano Francesco De Gregori. Dopo il successo internazionale con Russell Crowe del 20 luglio, in arrivo in questa settimana, sul palcoscenico dell’area Archeologica di Cirella Antica, Francesco De Gregori.

Domani sarà la volta di Emma; giovedì 8 agosto Gigi D’Alessio mentre la notte di San Lorenzo, Gazzelle. Una settimana ricca di spettacoli dal vivo di caratura nazionale realizzati dalla Dedo Eventi di Alfredo De Luca con il patrocinio del Comune di Diamante ed il contributo della Regione Calabria.

Una programmazione estiva che ha attratto di gran lunga tutte le produzioni musicali e i media nazionali. Prima decade di agosto improntata con mix tra cantautorato, pop e musica Indie senza tralasciare la trazione partenopea. Pubblico proveniente da oltre regione e turismo in aumento per la città di Diamante che ospita uno dei festival più importanti del mezzogiorno.

Il direttore artistico Alfredo De Luca conclude: “Ci aspettano settimane di duro lavoro per la messinscena dei live in programma, stiamo impegnando tutte le forze ogni giorno per garantire al pubblico non solo un semplice concerto ma un’esperienza all’interno della suggestiva area archeologica”. Altri attesi appuntamenti con Carolina Benvenga il 12 Agosto e Fiorella Mannoia live con orchestra Sinfonica alla vigilia di Ferragosto.