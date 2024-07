Il dolce sapore degli amari calabresi sbarca nel centro storico di Fuscaldo – VIDEO

FUSCALDO (CS) – E’ stata un successo di pubblico e di gusto la prima edizione di “Spirito Mediterraneo”, rassegna dedicata agli amari, ai distillati e agli spirits calabresi.

E’ stato il centro storico di Fuscaldo lo scenario che ha ospitato la manifestazione con numerose aziende del settore che hanno presentato i loro prodotti.

“Ciò che mi piace sottolineare – ha detto il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea – è il successo di una comunità tutta e di quei concittadini laboriosi ed attivamente impegnati, che fanno parte di quel cuore pulsante che la nostra Amministrazione comunale ha voluto rendere protagonista della nostra quotidianità e del nostro agire”.

Oltre 26 le aziende presenti ad una manifestazione che è stata organizzata in collaborazione con numerose associazioni del territorio, con l’assessorato all’agricoltura della Regione Calabria e di Arsac. Diversi i workshop organizzati come quello sulla “Calabria Spirits Brand & Design” organizzato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Un evento, dunque, che è stata una vetrina importante per Fuscaldo e per la costa tirrenica cosentina in un periodo in cui, solitamente, il turismo la fa da padrone in queste zone.