Geolier a Diamante: in 15mila ad assistere al live del cantante napoletano

DIAMANTE (CS) – Geolier è certamente uno dei rapper più acclamati del momento e ieri ha infranto ogni record numerico e discografico. Un bagno di folla si è riversato nella nuova Arena dei Ruderi, struttura progettata da Dedo Eventi di Alfredo De Luca e Ticket Service Calabria, per i grandi eventi all’interno dell’area archeologica di Cirella Antica. L’artista reduce dal successo del suo ultimo album “Dio Lo Sa” e dopo il tanto discusso festival di Sanremo con 3 ben soldout allo Stadio Diego Armando Maradona, è approdato a Diamante per una delle sue tappe del tour estivo più attese. Un dato importante per la Calabria non solo per lo spettacolo dal vivo ma anche per il Turismo visto il soldout anche delle strutture ricettive.

Ieri, già dal pomeriggio, un serpentone si è formato sulla Statale 18 per arrivare all’Arena e assistere al suo concerto che rientra nel Festival Teatro dei Ruderi realizzato con il contributo della Regione Calabria ed il patrocinio del Comune di Diamante. Importante è stata l’attività messa in campo dalla Prefettura e dalla Questura di Cosenza, che hanno impegnato le loro forze gestendo al meglio tutti gli accessi con grande rigore incluso afflusso e deflusso.

Il direttore artistico Alfredo De Luca insieme al sindaco Achille Ordine hanno consegnato a Geolier il premio miglior Live 2024.

“L’inaugurazione dell’Arena con un live del genere è stato merito di un gioco di squadra e grazie soprattutto alle forze dell’ordine che hanno gestito il flusso ed il deflusso senza problemi. Con il loro supporto – ha dichiarato De Luca – siamo riusciti a mettere in piedi una macchina organizzativa che ha strutturato un’arena unica nel suo genere e che valorizza a pieno l’intera area archeologica di Cirella diventando una forte attrazione per tutti. Merito va anche all’amministrazione comunale di Diamante tempestiva per tutto l’iter burocratico per la messinscena del concerto. Un punto di partenza importante non solo per la città di Diamante ma per l’intera Regione”. Prossimo appuntamento del Festival, si ritorna domani nel Teatro dei Ruderi, con l’atteso Concerto dei Ricchi e Poveri.