Furti nel Santuario mariano e nella Chiesa Madre di Praia a Mare: rubati soldi, monili e oggetti sacri

PRAIA A MARE (CS) – Persone non identificate si sono introdotte nel Santuario della Madonna della Grotta di Praia a Mare e nella Chiesa Madre danneggiando alcune porte e portandosi via qualche centinaio di euro frutto di offerte dei devoti. Nel corso del raid probabilmente per la furia predatoria i responsabili hanno anche decapitato una statua di Gesù Bambino. A fare la conta dei danni è stato il parroco don Paolo Raimondi. Il denaro è stato rubato nella sagrestia della Chiesa Madre mentre dal Santuario mariano sono stati portati via pochi spiccioli, un calice d’argento, le corone in ottone argentato che ornano abitualmente la statua della Vergine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto un sopralluogo acquisendo le immagini di alcune videocamere di sorveglianza che sono state anche queste danneggiate. “Il denaro rubato – ha detto don Paolo – sarebbe stato usato per i bisognosi. Come sempre. Non capisco cosa se ne faranno degli oggetti sacri rubati. Faccio appello a che li restituiscano. Per i ladri una preghiera spontanea: anche loro sono figli di Dio, nonostante il grave peccato commesso”.