Fondazione “John Mott”: ad Amantea premiati con le borse di studio giovani e talentuosi calabresi

AMANTEA (CS) – Si è svolta ad Amantea, nelle scorse settimane, la premiazione delle borse di studio da parte della John Mott Foundation, una fondazione che da sempre si impegna nella valorizzazione dell’impegno, del talento e del successo dei giovani calabresi. La Fondazione voluta dal calabrese John Mott, nato Giovanni Motta a Serra d’Aiello, imprenditore emigrato negli Usa che lì fece fortuna, vuole restituire alla sua terra natia qualcosa di significativo. Quel qualcosa è non solo la speranza ma una concreta opportunità di crescita e di sviluppo. Francesco Perri, Fiorella Runco e Ortensia Barone, Membri del consiglio giovanile della Fondazione portano in alto il nome di Giovanni Motta e il suo sogno di creare un ponte tra il passato e il presente, aiutando i giovani nella divulgazione della storia della fondazione, in modo tale da presentare domanda.

John Mott Foundation: borse di studio ad oltre 2.000 studenti

Il premio della borsa di studio, in base alle testimonianze dei ragazzi, non è solo un sussidio economico, ma soprattutto il riconoscimento del loro impegno e dei loro sacrifici nello studio che meritano di essere valorizzati e premiati. Finora, la John R. Mott Foundation ha assegnato borse di studio ad oltre 2.000 studenti! Lo scopo principale della John R. Mott Scholarship Foundation è l’erogazione annuale di borse di studio per istruzione universitaria o post-secondaria superiore a studenti originari della Calabria.

Nato a Serra D’Aiello, John Mott emigrò negli Stati Uniti con la sua famiglia e creò con successo un’azienda di autotrasporti partendo da zero. Prima della sua morte, avvenuta il 12 ottobre 1998 all’età di 89 anni, Mott creò la John R. Mott Foundation, Inc., un fondo di borse di studio privato da oltre 3 milioni di dollari. La fondazione è gestita da un consiglio di amministrazione. John Mott aveva un sogno: rendere la sua terra natia migliore, attraverso la cosa che più apprezzava: l’istruzione. Il suo sogno continua a vivere nei giovani della Calabria che grazie alle borse di studio possono frequentare l’università e istruirsi e a loro volta si sono impegnati a restituire qualcosa alle loro comunità dopo la laurea.