Entra nel mondo delle professioni ferroviarie con i corsi di formazione di For.Fer e CFF

PAOLA (CS) – Il progetto di portare l’alta velocità nel Tirreno-cosentino è solo una delle tante iniziative che la Calabria intende mettere in atto nel suo percorso di rinnovamento del comparto ferroviario. Questo progetto porterà miglioramenti infrastrutturali, e darà la possibilità a molti giovani di entrare nel mondo del lavoro. Tutti coloro che vorranno cogliere questa opportunità potranno rivolgersi a For.Fer e CFF centri di formazione ferroviaria riconosciuti da ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali) che, nella sede della città di Paola, offrono corsi professionalizzanti per poter accedere alle professioni ferroviarie.

L’Importanza della formazione ferroviaria

For.Fer e CFF, preparano capitreno, macchinisti e personale di servizio nell’ambito del trasporto su rotaia. Questi due centri di formazione vantano una solida esperienza e, grazie ad una classe docente esperta e dal valore certificato, rivestiranno un ruolo cruciale nell’assicurare le risorse umane capaci e qualificate. I ragazzi acquisiranno competenze complete ed aggiornate sotto l’aspetto tecnico, in ambito di sicurezza, di gestione delle emergenze e di conformità normativa.

Professioni ferroviarie: i prossimi corsi in partenza a Paola

Già il primo luglio, partiranno a Paola due corsi: uno per diventare Accompagnatore del Treno (Capotreno), l’altro per la Condotta dei Treni (Macchinista). Si tratta di opportunità imperdibili per coloro che ambiscono a una carriera nel settore ferroviario, anche perché possono essere colte a ‘due passi’ da casa. L’importanza crescente del nodo ferroviario paolano dà valore alla scelta dei due centri di fare base nel comune cosentino.

L’obiettivo di For.Fer e CFF è quello di formare i prossimi lavoratori ferroviari rendendoli il fiore all’occhiello delle nuove politiche regionali di qualificazione professionale. Conclusi i percorsi formativi i ragazzi riceveranno un attestato di avvenuta formazione e saranno pronti per essere inseriti nel mondo del lavoro, forti di conoscenze e competenze conformi agli standard più elevati del settore. Infatti, preparare ciascuno dei partecipanti alle sfide e alle opportunità di un mercato dinamico e in forte espansione è quello che For.Fer e CFF si prefissano di fare.

Il punto di vista dei direttori dei centri di formazione

L’Ing. Impastato, direttore operativo di For.Fer, sottolinea “Non vogliamo essere rappresentanti di una ‘limitata’ visione regionale o nazionale, ma parte attiva e convinta di una strategia internazionale. Questo attraverso il sostegno alle politiche di decarbonizzazione, di promozione della mobilità sostenibile e di potenziamento del trasporto ferroviario, temi quantomai attuali e giusti sia in linea di principio che di fatto. L’Italia sta dimostrando di essere leader a livello europeo negli investimenti stanziati per la modernizzazione e il potenziamento della rete ferroviaria nazionale, e noi dobbiamo lavorare insieme ai ragazzi per farli essere pronti quando verranno chiamati in causa nell’ultimo step per raggiungere l’eccellenza: mettere infrastrutture e nuovi mezzi in mano alle persone più qualificate“.

Gli fa eco l’Ing. Lalia, Amministratore Unico di CFF, che si riaggancia al tema dell’opportunità di potersi formare in casa, affermando che “La Calabria è chiamata a un passo importante, quello di riqualificare i propri professionisti e di farlo con scelte forti ed energie fresche. È per questo che For.Fer e CFF hanno scelto di perseguire insieme l’obiettivo di diventare il fulcro della formazione ferroviaria della regione Calabria. Una decisione, quella di investire nelle generazioni del futuro, che troppo a lungo è stata procrastinata e che non può più esserlo se si vuole far fare alla ‘punta dello stivale’ quel salto di qualità necessario per essere competitivi a livello nazionale”.

Il 15 giugno a Paola (CS) dalle 17:00 alle 20:00 For.Fer e CFF apriranno le loro sedi. Sarà possibile infatti incontrare gli istruttori e avere tutti i dettagli sui prossimi corsi in partenza il primo luglio. Per ulteriori informazioni potete contattare il numero 3485498844 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Inquadra il QrCode e ottieni uno sconto!