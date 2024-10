PRAIA A MARE (CS) – «Il reparto di Emodialisi dell’ospedale di Praia a Mare non è in dismissione». Il sindaco del Comune di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, interviene dopo alcune notizie inesatte e circolate da alcuni organi di informazione. «Sono programmati lavori di ristrutturazione degli ambienti del reparto – precisa il primo cittadino –, terminati i quali il servizio tornerà al suo posto. Si tratta dunque di uno spostamento temporaneo, necessario per consentire le opere e durante il quale l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza rimborserà i pazienti che, purtroppo, saranno costretti a spostarsi fino a Cetraro per le terapie».

Nei giorni scorsi, il Sindaco praiese ha avuto un incontro con il direttore generale e il direttore sanitario dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano e Martino Rizzo, alla presenza del sindaco del Comune di Tortora, Toni Iorio, e del direttore sanitario del nosocomio praiese Egidio Vanni. «È stato chiarito – afferma De Lorenzo – che i lavori non sono procrastinabili e che partiranno a breve. Comprendo il disagio per i pazienti, ma a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, al termine delle opere la struttura avrà un reparto rinnovato, che passerà da 9 a 14 posti letto e sarà dotato di tecnologie più moderne e sicure. Si tratta – conclude il sindaco di Praia a Mare – di un piccolo, ma importante tassello per la crescita dell’ospedale di Praia a Mare».