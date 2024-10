Diamante: coltivava marijuana in casa, arrestato 41enne. Sequestrate due serre

DIAMANTE (CS) – I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne di Diamante per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione di polizia giudiziaria è stata condotta nella tarda mattinata del 10 ottobre scorso. I militari, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale eseguito a Belvedere Marittimo, hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale e veicolare e, nella circostanza, hanno accertato che nel porta oggetti dell’auto in cui viaggiava erano presenti 0.2 grammi di marijuana.

Poiché l’uomo presentava un atteggiamento sospetto, la perquisizione è stata estesa anche nella sua abitazione di Diamante e una volta giunti in casa hanno rinvenuto un totale di circa 104 grammi di marijuana e due serre, una di fianco all’altra, munite di illuminazione artificiale e termostato al cui interno erano in coltivazione 11 piante di canapa indiana dell’altezza variabile dai 20 ai 115 cm. Tutto il materiale e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati così come denaro contante, verosimilmente provento dell’illecita attività di spaccio.

La sostanza stupefacente verrà sottoposta ad accertamenti tecnici e al termine delle attività, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Altri controlli

La scorsa settimana inoltre i carabinieri di Scalea hanno denunciato in stato di libertà, per analoghi reati, un 22enne del posto, in quanto, nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, 5 piante di canapa indiana dell’altezza di circa 50 cm e un bilancino di precisione.