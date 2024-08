Continui black out elettrici a Praia a Mare e Tortora, sindaco chiama in causa l’Enel

PRAIA A MARE (CS) – Continue e ripetute interruzioni dell’energia elettrica che hanno lasciato al buio decine di aree tra Praia a Mare e Tortora. Diversi i black out che si sono verificati negli ultimi giorni e che hanno messo a dura prova i commercianti ma anche cittadini e turisti alle prese con la corrente saltata più volte. A Tortora, l’area più colpita, in particolar modo nelle ore serali, è quella tra piazza Stella Maris e il Lungomare Sirimarco mentre a Praia a Mare, invece, il centro, dove ieri tra le 22 e mezzanotte, la corrente elettrica è andata via diverse volte.

Una rete che probabilmente soffre l’utilizzo di molta energia da parte dell’utenza, anche per l’uso dei condizionatori viste le temperature roventi degli ultimi giorini. Sulla pagina Facebook del Comune di Tortora, era stato comunicato un intervento da parte dei tecnici Enel. Il sindaco di Praia a Mare invece, Antonino De Lorenzo, ha pubblicato un video sui social.

De Lorenzo invita Enel a risolvere la situazione entro stasera, mercoledì 14 agosto, quando la cittadina dell’alto Tirreno Cosentino, entrerà nel clou dei festeggiamenti della Madonna della Grotta. L’interruzione improvvisa di energia elettrica ha causato anche danni alle pompe della rete idrica, e diverse contrade risultano senz’acqua, così come al depuratore. Il sindaco informa di aver scritto ad Enel e alla Procura della Repubblica di Paola e alle forze dell’ordine: “Se solo un altro disagio dovesse avvenire avvieremo richiesta di risarcimento, visto che stiamo subendo anche un danno di immagine”.