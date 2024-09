Cetraro: dopo il punto nascita, via libera ai lavori per riqualificare e ampliare il Pronto Soccorso

CETRARO (CS) – Via libera alla riqualificazione e l’ampliamento del pronto Soccorso del “Iannelli” di Cetraro. Con apposita delibera, l’Asp di Cosenza ha autorizzato la procedura di affidamento dei lavori di adeguamento generale del pronto Soccorso per un importo complessivo di 835mila euro. Una buona notizia dopo che nei mesi scorsi è ripartita l’unità di ginecologia con relativo punto nascita.

L’intervento rientrava nel Decreto legge del 2020 che conteneva misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si trattava della riorganizzazione del rafforzamento strutturale in ambito ospedaliero volto a fronteggiare l’emergenza da coronavirus con l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia intensiva e nelle aree di assistenza ad alta intensità di cure ed anche del post covid.

Con Decreto del Commissario ad Acta per il piano di Rientro della Regione Calabria, erano stati autorizzati gli interventi di adeguamento nei Pronto Soccorso di Rossano, Corigliano, Castrovillari, Paola e appunto Cetraro. Nei P.O. di Paola e Castrovillari, gli interventi funzionali strutturali ed impiantistici per le Terapie intensive risultano già ultimati mentre nel Pronto Soccorso di Corigliano i lavori sono in fase avanzata. Sono invece in itinere le procedure per la cantierizzazione per il Pronto Soccorso dei Presidi ospedalieri di Paola e Cetraro e per l’Unità Operativa di Terapia Sub Intensiva nel Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Cetraro.

P.S. Cetraro: nuovi percorsi, area attesa, sale visite e triage

Per l’adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico dell’Unità Operativa, è necessario intervenire con una serie di lavori di revisione e ristrutturazione a cominciare dall’area di accesso al Pronto Soccorso con la distinzione dei percorsi in base alla gravità e patologia segnalata (modalità di accesso, sospetti, infetti ecc…). Sarà effettuata la revisione delle Sale visita con riconfigurazione dei percorsi. Saranno adeguati gli impianto anche per assicurare sterilità, sicurezza, adeguati ricambi d’area, eventuale pressione negativa, gas medicali ecc… Prevista la riconfigurazione della Camera calda, dell’area di attesa e dell’accettazione triage.

Aumentano i posti letto e i servizi OBI

I lavori prevedono anche un adeguato numero di posti letto per pazienti con infezione conclamata in attesa di destinazione. La previsione è quella di realizzare due stanze da 4 posti letto ciascuno, con relativi servizi per 8 posti di OBI (Osservazione breve). Infine verrà effettuato un adeguamento generale del reparto sotto il profilo architettonico ed impiantistico.