Belvedere Marittimo: Summer School ‘Si può già fare’ per l’imprenditoria giovanile

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – “Belvedere Marittimo rappresenta da sempre un faro di eccellenza imprenditoriale. Questo centro vitale dell’economia costiera e provinciale ha visto emergere figure di spicco nei vari settori. Nonostante le sfide economiche, ha mantenuto la sua leadership ospitando importanti realtà aziendali e sostenendo un vivace tessuto di piccole e medie imprese”, ha dichiarato il sindaco della cittadina tirrenica Vincenzo Cascini, durante la conferenza stampa di presentazione in Senato dell’associazione “L’orodicalabria” e della sua prima iniziativa, intitolata ‘Si può già fare – Summer School per l’imprenditoria giovanile in Calabria’, prevista proprio a Belvedere Marittimo dal 29 al 31 agosto prossimi.

“La nostra cittadina è, dunque, il luogo naturale – ha accentuato – per promuovere un progetto così ambizioso e innovativo. Come amministrazione, abbiamo quindi accolto e sostenuto con convinzione l’iniziativa di ospitare la prima edizione della Summer School”.

L’associazione, fondata con l’obiettivo di promuovere, far conoscere e valorizzare la Calabria e le sue eccellenze umane e territoriali, è presieduta dall’ex senatore e già sindaco di Diamante, Ernesto Magorno. Tra i membri figurano il giornalista del Corriere della Sera, Francesco Verderami, in qualità di direttore scientifico; l’ex rettore dell’Università La Sapienza di Roma e presidente della Fondazione “Roma Sapienza”, Eugenio Gaudio; il direttore delle Risorse Umane dell’Università Luiss di Roma, Francesco Maria Spanò; e il responsabile dell’Ufficio Amministrazione del Personale di Formez PA di Roma, Antonio Bartalotta.

La presentazione della prima iniziativa si è tenuta di recente nella Sala dell’Istituto Santa Maria D’Acquino, promossa dall’Associazione ex Parlamentari della Repubblica. Tra i partecipanti c’erano, oltre al presidente Ernesto Magorno insieme al sindaco Cascini, anche Antonio Cosma dell’area innovazione Unical e Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria. A chiudere l’incontro, guidato da Verderami, è stato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

La Summer School sarà strutturata in due sessioni

La mattina, dedicata agli studenti universitari, prevede lezioni sulla cultura d’impresa nei settori industriale, turistico, artigianale e agricolo, con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per avviare progetti imprenditoriali utilizzando nuove tecnologie e moderni sistemi di comunicazione e commercializzazione. Il programma sarà gestito dall’Università della Calabria e vedrà la partecipazione di docenti, manager ed esperti di settore. La sessione serale si svolgerà nel suggestivo centro storico della cittadina tirrenica, con il castello come cornice prestigiosa dell’evento, durante il quale saranno presenti rappresentanti istituzionali, del mondo scientifico, finanziario e imprenditoriale, contribuendo così a creare un ambiente stimolante e interattivo per tutti i partecipanti.

“La priorità è chiara – ha sottolineato il primo cittadino – promuovere un ambiente favorevole alla crescita imprenditoriale e al progresso della nostra regione è essenziale. ‘Si può già fare’, mira a trasformare aspirazioni in risultati concreti, incoraggiando i giovani a superare il tradizionale paradigma del posto fisso, per abbracciare una maggiore autonomia e autoaffermazione e valorizzare le risorse locali. Questo approccio mira a rimuovere barriere culturali e preconcetti che talvolta li scoraggiano dall’esplorare nuove opportunità e a mettersi in gioco. Riconosciamo che ciò comporta sacrifici ma offre anche soddisfazioni significative”.

“La partecipazione di esperti di alto profilo è fondamentale – ha aggiunto – per ispirare e guidare i giovani calabresi verso un futuro imprenditoriale promettente. Questa iniziativa offre loro un’opportunità unica di acquisire conoscenze pratiche, costruire reti professionali durature e sviluppare competenze fondamentali per affrontare le sfide future, interagendo con figure di spicco del mondo imprenditoriale e accademico”.

Il sindaco Cascini ha poi enfatizzato che questa iniziativa rappresenta un’opportunità per Belvedere di emergere come un centro di eccellenza e di prestigio, anche nella promozione di eventi di questo genere, rivendicando inoltre un ruolo da protagonista nel panorama territoriale.