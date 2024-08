A Scalea “L’alba dentro l’imbrunire”, suggestivo concerto alla Torre Talao

SCALEA (CS) – Il concerto, rientrante in una masterclass promossa dall’amministrazione comunale di concerto con la Pro Loco di Scalea e la banca del tempo, si svolgerà all’alba, alle ore 5:30. Il suggestivo spettacolo di musica si terrà a Torre Talao, icona della cittadina della Riviera dei Cedri, domani, martedì 13 agosto. A rendere ulteriormente magica l’atmosfera, in uno dei posti naturali più belli del litorale, saranno le esibizioni di Pietro Perrone (Violino), Enzo Campagna (Chitarra), Salvatore Cauteruccio (Fisarmonica).

Un incantevole scenario per sinfonie di grande emozione che ha già destato grande curiosità a Scalea, come spiegato dall’assessore Carrozzini: “Dopo il successo dello scorso anno – afferma la delegata al Turismo – abbiamo fortemente voluto ripetere l’iniziativa, alla quale invitiamo la cittadinanza a partecipare. Si tratta di qualcosa di diverso. Una novità vera e propria che lanciamo con soddisfazione e lasciatemi sin da ora ringraziare tutta la macchina organizzativa che sta ultimando gli aspetti conclusivi per offrire uno spettacolo nello spettacolo”. L’assessore conclude: “Torre Talao è meravigliosa. Ammirarla all’alba sarà speciale, e la musica renderà tutto emozionante e suggestivo. Vi aspettiamo a Scalea. L’estate prosegue”.