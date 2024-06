A San Lucido le celebrazioni a San Giovanni Battista. Special guest i Cugini di Campagna

San Lucido si appresta ad onorare il Santo Patrono, San Giovanni Battista, nei giorni a lui dedicati, 21-22-23-24- Giugno, con un programma religioso e civile ricco di grandi sorprese. La festa patronale – promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Cosimo De Tommaso, in collaborazione con l’Arcidiocesi Metropolitana Cosenza-Bisignano, parrocchia San Giovanni Battista, e le associazioni – è ormai pronta e l’attesa sale di giorno in giorno. SAN LUCIDO (CS) – Tradizione, devozione, apparteneza, i riti della fede, ma anche grande musica italiana e giochi per bambini.si appresta ad, con un programma religioso e civile ricco di grandi sorprese. La festa patronale – promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Cosimo De Tommaso, in collaborazione con l’Arcidiocesi Metropolitana Cosenza-Bisignano, parrocchia San Giovanni Battista, e le associazioni – è ormai pronta e l’attesa sale di giorno in giorno.

I festeggiamenti religiosi avranno inizio Venerdì 14 Giugno e si concluderanno Lunedì 24 Giugno con la Santa Messa alla presenza di autorità civili e religiose e con la processione delle ore 18:00. La spiritualità che accomuna tutti gli appuntamenti di devozione coinvolgerà la cittadinanza tutta in una profonda preghiera. In particolar modo Domenica 23 Giugno, attesa per la vigilia della narrativa di San Giovanni.

San Lucido: il programma della festa patronale

Il Programma civile è particolarmente interessante. Special Guest i Cugini di Campagna, gruppo storico della musica italiana, che si esibirà nell’inconica Piazzetta Panoramica Domenica 23 Giugno dalle 22:00. Il concerto è gratuito. Previsto anche lo spettacolo pirotecnico. I festeggiamenti civili si apriranno il 21 Giugno con il concerto dell’orchestra mediterranea ODM San Francesco di Paola. 22 Giugno dedicato ai più piccoli con i giochi popolari e il divertimento per bambini in piazza monumento.