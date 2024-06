San Lucido è pronta per l’estate, ecco il calendario delle manifestazioni

SAN LUCIDO (CS) – L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso, dando seguito ad una proficua collaborazione che ha visto protagonisti tutti gli assessorati, oltre che la Pro Loco e le associazioni del Territorio, ha ufficialmente reso noto – con largo anticipo – le tappe estive fino al termine del mese di agosto e nei prossimi giorni saranno resi noti gli eventi di settembre.

La maggioranza ha messo in campo un cartellone di appuntamenti che spazia dal divertimento per i giovani alla cultura, fino al sociale, alla fotografia, alla musica e al teatro. Il tutto tenendo conto dei parametri di bilancio comunale.

L’estate sanlucidana punterà su organizzazioni di primissimo livello quali i Solenni Festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista saranno un momento di spicco dell’estate, grazie anche al concerto offerto dall’amministrazione comunale dei Cugini di Campana, previsto per il 23 Giugno nella Piazzetta panoramica.

Le kermesse Arte in Vivo, Calabria fotografia Festival, Diatonik Festival sono eventi ormai affermati che di anno in anno stanno trovando la forza per innovarsi e coinvolgere oltre ogni più rosea aspettativa il pubblico.

Spazio anche al Carnevale Estivo, che a breve sarà – data la grande importanza e risonanza mediatica – sarà presentato in pompa Magna quale evento di punta sul Tirreno Cosentino. Attesa inoltre per Santino Cardamone Live, per l’immancabile notte bianca, per Ballo ammollo allo Spiaggione di San Lucido. L’estate sanlucidana comprende anche per il Marea Festival. Altra tappa importante è Luci di Calabria, rassegna culturale fortemente voluta nell’ambito del turismo delle radici.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore con delega al Turismo, Cristian Marchese, che ha inteso dichiarare: “Vi invito sin da subito a San Lucido per trascorrere insieme un’estate meravigliosa. Il divertimento sarà assicurato dagli adulti ai bambini. Abbiamo pensato di soddisfare tutti perché vogliamo che la nostra cittadina sia sempre più a vocazione turistica. Grazie al sindaco, dott. De Tommaso, all’amministrazione comunale tutta, alla Pro Loco, ai negozianti, alle associazioni per aver creato questa bella sinergia che cresce di anno in anno, con entusiasmo e voglia di fare per il bene del paese. Inoltre lasciatemi dire che abbiamo presentato il programma ad inizio Giugno. Siamo tra i primi comuni a farlo ed è motivo di grande orgoglio. Vi aspettiamo a San Lucido a braccia aperte”.