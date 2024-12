A Diamante una serata di musica per aiutare la ricerca sulla sclerosi multipla

- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Una serata musicale a favore della ricerca sulla sclerosi multipla, é questo lo scopo dell’evento organizzato dall’Associazione “Le Donne del Cedro” e sostenuto dal Consorzio Operatori Turistici Diamante & Riviera dei Cedri con il patrocinio del Comune di Diamante. La manifestazione é in programma il prossimo venerdì 13 dicembre alle ore 20:30 presso il Cineteatro Vittoria di Diamante, dove si esibiranno il Soprano Sarah Baratta con al pianoforte il Maestro Laura Molinaro.

Un momento di elevato valore artistico, oltre che un’occasione di svago, attraverso cui donare un piccolo contributo al trattamento di questa malattia che nel mondo affligge 2,8 milioni di persone, di cui 1.200.000 in Europa e circa 137.000 in Italia. Un male che colpisce principalmente le donne – sono il triplo rispetto agli uomini a soffrirne –

e che può esordire in ogni fase della vita, anche se solitamente diagnosticato fra i 20 ed i 40 anni.

I fondi ricavati dalla vendita dei biglietti d’ingresso alla cifra simbolica di €10, saranno interamente devoluti alla sede consentina dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Una goccia nell’oceano si potrebbe obiettare ma, come era solita dire Madre Teresa di Calcutta “senza quella goccia anche l’oceano sarebbe più piccolo”.