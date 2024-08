A Diamante due giornate ecologiche per la raccolta degli indumenti usati

DIAMANTE (CS) – Doppio appuntamento per un’iniziativa che unisce ecologia e solidarietà: la donazione di indumenti usati. L’amministrazione comunale di Diamante, guidata dal sindaco Achille Ordine, in collaborazione con l’associazione “Città pulita” di Rizziconi, promuove per il 7 e il 30 agosto, dalle ore 7 alle ore 13, all’ingresso del Parco “Enzo La Valva”, la “Giornata ecologica per la raccolta degli indumenti usati”.

Due giorni per donare vestiti dismessi – che non siano però rovinati né logori –, a chi ne ha di bisogno, così da compiere due gesti di un’importante valenza ambientale e sociale. “Da una parte gli indumenti destinati alla donazione – saranno presi in carico nei giorni e negli orari previsti dal personale dell’associazione – potranno essere indossati da persone che stanno attraversando un periodo delicato o dai senza fissa dimora. Per questo è essenziale – spiega il sindaco Achille Ordine – che siano tenuti in buono stato tale da rispettare soprattutto la dignità di chi li indosserà. Dall’altra, significa ridurre l’impatto ambientale per capi dismessi, ma ancora buoni, che finirebbero nella migliore delle ipotesi in discarica, invertendo così la rotta con la possibilità di dar loro una seconda vita anche con il riciclo”.

“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta dell’associazione ‘Città pulita’ per un’iniziativa che, sono convinto, coinvolgerà tutta la popolazione. I due appuntamenti con la giornata ecologica per la donazione dei vestiti usati – conclude il primo cittadino di Diamante – rivestono un ruolo importante per incidere, con rispetto, sul sostrato sociale, con quell’attenzione e quella sensibilità concrete verso i più bisognosi che migliorano se stessi. Inoltre, rientrano sia nel contesto del Welfare che in quello della tutela ambientale: aspetti, questi, su cui investiamo per una città attenta all’altro e al mondo circostante”.