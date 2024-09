Super goal di Fumagalli e zampata di Di Mariano. Il Cosenza strappa un ottimo pari a Palermo (1-1)

PALERMO – Il Cosenza cancella lo zero dalla classifica dopo la pesante penalizzazione di 4 punti, tornando dal Barbera di Palermo con un ottimo pareggio, frutto di una gara bella e vibrante, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, con un Micai in forma smagliante e la squadra rossoblu che ha messo in campo cazzimma ed energia, creando non pochi grattacapi alla retroguardia rosanero fino all’ultimo secondo.

Cosenza bravo a portarsi in vantaggio sul finale di primo tempo con il secondo goal in campionato di Fumagalli, bravo a raccogliere un cross di Ciervo in area e scaraventare all’incrocio un destro fulmine. In precedenza Micai aveva salvato in almeno tre circostanze mentre lo stesso Fumagalli aveva scheggiato un legno.

Nella ripresa, fatta eccezione per un diagonale di Bruonori deviato da Micai in avvio, Cosenza vicino al raddoppio con la sventola dalla distanza di Florenzi. Nel finale di gara Mazzocchi salva sulla linea un goal praticamente fatto, poi il neo Entrato Di Mariano si fionda su un cross di Insigne e realizza il pareggio. Lo stesso Di Mariano realizza il 2 a 1 in un’azione fotocopia ma Herny è in fuorigioco. Si entra nei 7′ minuti di recupero: Insigne si il match point al 94′ sparando in curva, il Cosenza tiene e porta a casa un pari sofferto ma meritato.

Palermo Cosenza le scelte di Alvini

Due i cambi in formazione rispetto al pareggio interno contro lo Spezia. In difesa Hristov prende il posto di Venturi mentre in attacco Sankoh dal primo minuto al posto di Mazzocchi con al suo fianco Fumagalli. Confermata la mediana con D’Orazio e Ciervo esterni, Florenzi e Charlys in mezzo con Kouan alle spalle delle due punte.

Micai vola su Ranocchia, D’Orazio di poco alto

Avvio di gara tambureggiante del Palermo spinto dai 25mila del Barbera. Al 3′ Micai deve distendersi per respingere la conclusione di destro di Ranocchia. Il Cosenza si però si sistema e inizia a farsi vedere dalle parti Desplanches soprattutto con la velocità di Sankoh, Ciervo e i palloni recuperati a centrocampo da Kouan. Al 13′ proteste per un fallo su Fumagalli in area, mentre due minuti dopo la conclusione di D’Orazio (deviata) termine di poco alta sulla traversa. Sul corner inzuccata di Camporese bloccata da Desplanches.

Colpo di testa di Diakitè salvato sulla linea. Micai su D’Alessandro

Al 17′ si rivede il Palermo con la conclusione dalla distanza di Insigne bloccata da Micai. Al 20′, a seguito di un corner, spunta la testa di Diakitè: provvidenziale l’intervento sulla linea di Sankoh. Un minuto dopo sinistro al volo di D’Alessandro sul primo palo. Micai è attento si distende e respinge in angolo. L’inerzia della gara passa nuovamente nelle mani dei rosanero che attaccano a testa bassa.

Paolo di Fumagalli, miracolo di Micai su Blin

Il Cosenza serra i ranghi i si difende, ma al 32′ costruisce una grandissima palla goal sull’asse D’Orazio/Fumagalli con il piattone dell’attaccante che scheggia il palo. Capovolgimento di fronte e paratona di Micai che si supera nel respingere la conclusione ravvicinata di Blin. Al 39′ Hristov conclude al volo su corner: pallone in curva.

La sblocca Fumagalli. Controllo e destro mortifero all’incrocio

Al 41′ la gara si blocca con il vantaggio del Cosenza. Gran pallone messo in area da Ciervo. Fumagalli controlla la sfera liberandosi di due difensori e poi scaraventa un destro micidiale sotto la traversa dove Desplanches non può nulla. In pieno recupero Brunoni si divora il pareggio sparando malamente sul fondo il pallone apparecchiato da Di Francesco.

Micai su Brunori. Florenzi di poco fuori

La ripresa si apre con un cambio per parte e con il solito Micai che respinge la conclusione in diagonale di Brunori. Al 54′ Cosenza vicino al raddoppio con la sventola di destro di Florenzi che esce di poco. Intorno al 25 girandola di cambi da una parte e dall’altra. Il Cosenza cerca di abbassare i ritmi facendo girare la palla grazie anche all’ingresso e all’esperienza di Josè Mauri e alla freschezza di Rizzo Pinna. Al 74′ finisce la partita di Sankoh e inizia quella di Mazzocchi.

Miracolo salvataggio di Mazzocchi. Di Mariano pareggia

Al 75′ il pareggio sembra cosa fatta. Da un corner battuto dalla destra il pallone respinto da Micai finisce sui piedi di Segre che calcia a botta sicura: miracoloso il salvataggio sulla linea di Mazzocchi. Al minuto 78′ entra Di Mariano e un minuto dopo lo stesso attaccante realizza il pareggio, fiondandosi su un pallone messo in messo da Insigne. L’attaccante è scatenato e in un’azione fotocopia mette dentro il pallone del 2 a 1. Rete annullata per posizione netta di fuorigioco di Henry. Gli ultimi minuti sono una battaglia con le due squadre stanchissime ma che non si risparmiano. Al 94′ Insigne spreca il match point sparando in curva da ottima posizione. È l’ultima azione di un match che si chiude sull’uno a uno.

———————————————–

PALERMO FC (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Lund (46′ Pierozzi); Blin (67′ Segre), Gomes, Ranocchia (60′ VAsic); Insigne, Brunori (60 Henry), Di Francesco (78′ Di Mariano)

Panchina: Sirigu, Nespola, Nedelcearu, Buttaro, Pierozzi, Peda, Segre, Vasic, Di Mariano, Henry, Le Douaron

Allenatore: Alessio Dionisi

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Micai; Camporese, Caporale, Hristov; Ciervo, Charlys (46′ Kourfalidis), Florenzi (59′ Josè Mauri), D’Orazio (88′ Strizzolo); Kouan; Fumagalli (59′ Rizzo Pinna), Sankoh (74′ Mazzocchi)

Panchina: Vettorel, Cimino, Martino, Dalle Mura, Ricciardi, Rizzo Pinna, Venturi, Josè Mauri, Mazzocchi, Ricci, Strizzolo, Kourfalidis

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Signor Luca Massimi di Termoli

Assistenti: Signor Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Giacomo Monaco di Termoli

IV Uomo: Signor Leonardo Mastrodomenico di Matera

SALA VAR: VAR Daniele Minelli di Varese, AVAR signor Davide Ghersini di Genova

Ammoniti: Florenzi (C), Hristov (C), Diakité (P), Kourfalidis (P), Josè Mauri (C)

Espulsi:

Angoli: 10-8

Recupero: 3′ p.t. – 7′ s.t.

Note: Serata estiva a Palermo con una temperatura di circa 27 gradi. Terreno del Barbera in buone condizioni. Presenti poco più di 25mila spettatori, compresi i 150 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti.