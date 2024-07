Da Alvini a Ciervo, è il Cosenza delle grandi sorprese. Ufficiale anche l’arrivo di Rizzo Pinna

COSENZA – Non ci sono più dubbi: quest’anno è il Cosenza delle sorprese e delle trattative tenute ben nascoste. Il duo Ursino-Delvecchio continua a sorprendere tutti: lo hanno fatto con l’ingaggio di Massimiliano Alvini, arrivato dopo che tutti gli addetti ai lavori avevano indicato nomi ben diversi; lo hanno fatto anche con l’arrivo di Riccardo Ciervo, che, si spera, possa mettere in mostra la tecnica e la corsa che al San Vito Marulla hanno conosciuto nello scorso campionato quando, con la maglia del Sudtirol, servì a Casiraghi il pallone del momentaneo 1-1. Il tutto senza dimenticare l’annuncio a sorpresa, questa volta di Guarascio, del riscatto di Gennaro Tutino. Il prezzo del numero 9 non sarà certamente inferiore ai 4 milioni. Sampdoria e Salernitana ci stanno pensando.

Ufficiale Rizzo Pinna

Fatte queste premesse, difficile indovinare i prossimi colpi. Nel frattempo è arrivata l’ufficialità Andrea Rizzo Pinna. Nato a Milano nel 2000, ha siglato un accordo che lo lega alla Società rossoblù a fino al 30 giugno 2027. Il calciatore, rapido e abile nel dribbling e nei calcio piazzati, può ricoprire diversi ruoli sia sulla mediana che nel reparto offensivo, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Lucchese collezionando 77 presenze, 16 reti e 6 assist. Terminate le esperienze con i settori giovanili di Atalanta, Inter e Spal, che lo hanno portato a partecipare al campionato Europeo con la maglia della Nazionale Under 17, Rizzo Pinna è approdato nella stagione 21/22 al Foggia per passare poi alla Lucchese dove si è messo in mostra per le sue qualità tecniche e realizzative.

Ursino-Delvecchio al lavoro per una rosa importante

Intanto Ursino-Delvecchio stanno lavorando per assicurare una rosa importante ad Alvini già dal ritiro di Cascia. Come sempre, in questi periodi, le porte sono assolutamente girevoli. Per un Calò destinato alla partenza, direzione Cesena, potrebbero esserci ritorni eccellenti. Il primo è Luca Garritano, che oltre ad essere un cosentino doc, ha già giocato nella squadra della sua città, oltre ad averle regalato una salvezza nella coda del campionato 2020, chiuso in estate a causa del covid, con il famoso gol in Chievo-Pescara.

Il secondo potrebbe essere Jaime Baez, uno che a Cosenza ha lasciato un bel ricordo. Il dubbio, però, resta: saranno voci che, di fatto, nasconderanno i reali obiettivi o, questa volta, le indiscrezioni, come per Kouan, corrisponderanno alla realtà? Non resta che aspettare per saperne di più.