PISA – Il Cosenza non muore mai. I rossoblu proseguono nell’ottima striscia di risultati (settimo risultato utile consecutivo) confermandosi squadra da trasferta con una sola sconfitta a Mantova e rimontando all’Arena Garibaldi due reti al Pisa, con un gran secondo tempo, grazie alla girata di Mazzocchi al 73′ ma soprattutto al gioiello di Fumagalli, che trova il goal della domenica con un eurogoal a tempo scaduto che fa impazzire i tifosi del Cosenza.

Gara che sembrava compromessa nel primo tempo, chiuso sotto di due goal e con un Cosenza troppo confusionario e poco concreto. Pronti via e al 4′ il Pisa è già in goal con il colpo di testa dell’attaccante danese Lind, che approfitta della colossale dormita della difesa del Cosenza per insaccare il cross di Vignato dalla sinistra. Il Cosenza prova a scuotersi dall’inizio shock e replica al minuito 8′ con il diagonale di Ricciardi che da ottima posizione chiama Sempre alla parata in due tempi. Rizzo Pinna prova a pizzare il destro a giro dopo uno scambio ravvicinato con Mazzocchi: pallone fuori.

Il Cosenza prova a prendere in mano le redini della gara, ma al minuto 26′ la squadra di Inzaghi trova il raddoppio con il tap-in di Piccinini, che si fionda sul pallone respinto dal palo dopo il colpo di testa di Caracciolo. Una mazzata per la squadra di Alvini che due minuti dopo rischia addirittura di subire il tris sull’inzuccata di Piccinini che termina di poco fuori. Al 40′ è invece un intervento di Micai a disinnescare la conclusione di Bonfanti servito in area di rigore. Cosenza che fatica a trovare spazi in avanti e chiude la prima frazione sotto di due reti senza creare più pericoli e con alcuni giocatori in evidente difficoltà come Ciervo e Dalle Mura. E durante l’intervallo Alvini decide di richiamarli in panchina schierando loro posto Ricci e Venturi.

Il Cosenza come prevedibile si butta in avanti mettendoci foga, ma al 50′ serve la mano di Micai per deviare in angolo il destro tradente di Vignato. Pisa che trova spazi enormi per ripartire in contropiede. Su uno di questi Caporale aggancia in area Area: calcio di rigore decretato da Di Bello confermato anche dal Var. Sul dischetto va Marin che però sbaglia scivolando e colpendo con i due piedi il pallone. Alvini butta nella mischia anche Josè Mauri e Sankoh, ma è ancora il Pisa a rendersi pericoloso in contropiede con la conclusione di Arena deviata da Micai.

Serve un episodio al Cosenza per riaprire la gara. E ci pensa Mazzocchi al 73′ a dare nuova verve al Cosenza, girando in rete un cross in verticale di Caporale. Alvini chiede ai suoi di crederci e negli ultimi 15′ minuti il tecnico del Cosenza si gioca anche la carta Fumagalli per provare il tutto per tutto. Il pallone buono capita al 79′ proprio sui piedi del neo entrato, ma l’attaccante sparacchia malamente alto da ottima posizione per la disperazione dei tifosi rossoblu. Gli ultimi minuti sono un assedio costante del Cosenza che trova il pareggio con un eurogoal di Fumagalli in pieno recupero. L’attaccante colpisce al volo di destro da fuori area e insacca nel sette con Semper immobile. Tifosi in visibilio per un pareggio meritato e strappato con i denti e assolutamente meritato. I rossoblu salgono a quota 16 punti e sabato prossimo attendono al “Marulla” il Frosinone che ha battuto 3 a 2 in casa il Cesena.

PISA Sporting Club (3-4-2-1): Semper; G. Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Calabresi (80′ Rus), Marin, Piccinini (80′ Ablidgaard), Angori; Vignato (75′ Bonfanti), Arena (65′ Moreo); Lind (75′ Hojhont)

Panchina: Andrade, Loria, Hojholt, Bonfanti, Rus, Beruatto, Bassanini, Ferrari, Ablidgaard, Moreo, Leoncini

Allenatore: Filippo Inzaghi

COSENZA CALCIO (3-4-2-1): Micai; Martino, Dalle Mura (46′ Venturi), Caporale (46′ Ricci); Ricciardi (75′ Fumagalli), Charlys (58′ Sankoh), Ricci, Kourfalidis (58′ Mauri), Ciervo; Rizzo Pinna, Kouan; Mazzocchi

Panchina: Baldi, Vettorel, Cimino, Camporese, Sankoh, Fumagalli, D’Orazio, Venturi, Mauri, Sgarbi, Ricci, Hristov

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Signor Marco Di Bello di Brindisi

Assistenti: Signori Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Paolo Bitonti di Bologna

IV Uomo: Signor Giorgio Di Cicco di Lanciano

SALA VAR: Var signor Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR signor Daniele Minelli di Varese

Ammoniti: Dalle Mura (C), Micai (C), Ricci (C), Fumagalli (C)

Espulsi:

Angoli: 3-1

Recupero: 1′ p.t – 5′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato e invernale a Pisa, con una temperatura di circa 13 gradi. Terreno dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani in ottime condizioni. Spettatori presenti 9.378 compresi 856 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti. Al 59′ Marin fallisce un calcio di rigore