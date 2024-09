Cosenza-Sassuolo, la spinta del Marulla. Gratis in Tribuna B under 14 di scuole calcio e associazioni

COSENZA – Archiviata la vittoriosa sfida contro la Sampdoria, i rossoblu sono tornati ad allenarsi in vista della seconda partita casalinga consecutiva. Sabato altro match tosto contro il Sassuolo, in questo avvio di campionato dove la squadra di mister Alvini, al netto della penalizzazione di 4 punti, ha portato a casa 8 punti sfoderato prestazioni di livello contro squadre del calibro di Cremonese, Palermo, Spezia e Sampdoria. Dopo aver abbandonato l’ultimo posto in classifica, il Cosenza ha un’altra ghiotta occasione per portare a casa punti preziosi in ottica salvezza.

Cosenza-Sassuolo. Gratis gli under 14 di scuole calcio e associazioni

Per la gara contro la squadra di Fabio Grosso e Domenico Berardi (ancora infortunato), altra pretendente al salto di categoria, si prevede il pubblico della grandi occasioni. “La squadra lo merita, serve un Marulla pieno” ha detto Alvini al termine del match contro i blucerchiati. E per la partita di sabato alle ore 15:00 lo stadio “San Vito – Marulla” offre l’opportunità ai ragazzi delle scuole calcio e delle associazioni della Provincia di Cosenza di poter accedere gratuitamente per assistere al match.

La Società Cosenza Calcio pertanto invita le scuole calcio e le associazioni a presenziare con i propri giovani tesserati e associati sugli spalti e potranno aderire all’iniziativa consentendo ai propri iscritti (di età inferiore ai 14 anni) di accedere gratuitamente al settore Tribuna B. Gli enti dovranno inviare il modulo in formato excel, presente in allegato, compilato in ogni spazio, nome, cognome, luogo e data di nascita, provincia di nascita, provincia di residenza e i medesimi dati per un accompagnatore, che deve essere indicato per ogni dieci minori presenti nell’elenco. Il modulo in formato excel dovrà essere inoltrato entro e non oltre le ore 19:00 di giovedì 19 settembre all’indirizzo biglietteria@cosenzacalcio.it Le richieste pervenute successivamente non potranno essere prese in considerazione.

Lista-Accrediti – Scuole Cosenza-Sassuolo-21-09-24

Lista-Accrediti-Scuole Calcio Cosenza-Sassuolo-21-09-24

Lista-Accrediti-Associazioni-Gara-Cosenza-Sassuolo-21-09-24