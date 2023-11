Cosenza, parla Caserta «la squadra ha dato tutto. Loro bravi a concretizzare tutto con 2 tiri»

CATAZARO – Fabio Caserta si presenta nella sala stampa del Ceravolo a commentare un derby perso per 2 a 0 e che ha lasciato l’amaro in bocca e tanta delusione ai tifosi rossoblu che speravano in ben altro risultato. Per il tecnico però poco da rimproverare alla squadra che soprattutto dopo il 2 a 0 ha avuto grandi difficoltà a reagire anche per la troppa frenesia «dispiace molto per come sia andata perchè ci tenevamo tanto e sapevamo dell’importanza della partita. Il primo tempo è stato ottimo. Abbiamo saputo reagire bene allo svantaggio andando più volte alla conclusione. Nella ripresa il Catanzaro ha segnato il due a zero e non era semplice reagire. Ai ragazzi non posso rimproverare hanno dato tutto. Gli episodi spesso condizionano le partite. Noi abbiamo costruito diverse occasioni prendendo anche un palo. Nel primo tempo il Catanzaro ha tirato una sola volta e ha fatto goal, noi siamo andati alla conclusione sei volte ma non abbiamo segnato. Bravi a loro che hanno concretizzato e ci hanno chiuso tutte le linee di passaggio».

Pronti a reagire il campionato del Cosenza non è finito

«Il campionato non è finito e vogliamo subito reagire recuperando le energie per sabato prossimo- ha chiosato il tecnico che sul cambio di Marras spiega « ha fatto benino il primo tempo, poi ha avuto un problema fisico e ha chiesto il cambio a inizio ripresa. Sulla gara il tecnico ha evidenziato le difficoltà della sqaudra a sfondare centralmente «abbiamo cercato di giocare sugli esterni perché centralmente facevamo fatica, ma bisogna dare merito al Catanzaro che ha chiuso tutte le linee di passaggio».