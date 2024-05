ASCOLI – La vittoria più importante della stagione. Trascinati da un super Tutino, secondo miglior marcatore rossoblu in un serie B in una stagione, dietro solo a un mostro sacro come Marco Negri (19 goal nella stagione 1994 1995) il Cosenza vince 1 a 0, manda all’inferno l’Ascoli, conquista con merito la salvezza e ora può regalarsi nelle ultime due gare un finale scoppiettante. Inutile girarci intorno, con i play-off li a un solo punto e la testa libera dai pensieri il Cosenza può tentare di entrare negli spareggi promozione.

Viali “Grazie euforia per la salvezza. Play-off? Ci proviamo”

Nel dopo gara, ai microfoni di Sky inevitabile proprio questa domanda al tecnico del Cosenza William Viali al quale vanno doverosamente i complimenti per aver ridato vita alla sqaudra e conquistato la sua seconda salvezza da allenatore del Cosenza. Un pensiero ai play-off: «per coerenza fino al raggiungimento della salvezza non ne abbiamo più parlato perché nelle ultime gare ci eravamo dato solo questo obiettivo – ha detto Viali. È chiaro che nello spogliatoio c’è euforia per aver raggiunto l’obiettivo e si è accennato a provare in queste due partite a conquistare qualcosa di più con un po’ di sana follia. Avevo detto che questa squadra giocava con il freno a mano tirato e aveva bisogno solo di liberarsi. Il Cosenza ha delle qualità che ha dimostrato in campo».

“Tutino a Cosenza si esalta. Spero resti anche il prossimo anno”

«Gli otto gol nelle ultime due partite sono frutto della qualità dei calciatori. Tutti insieme siamo stati bravi a lavorare sulle qualità psicologiche e noi abbiamo le qualità per poterci divertire». Sulla prestazione di Gennaro Tutino, autore di una stagione straordinaria, il tecnico ha evidenziato come sia «un giocatore di grande qualità. Finora si è esaltato in questa categoria solo a Cosenza, speriamo sia di buon auspicio. Io spero che ci rifletta e rimanga a Cosenza anche per la prossima stagione. Egoisticamente la penso

così».