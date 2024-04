Viali: “grande gara, il successo era solo questione di tempo. Ora non abbassare la guardia”

REGGIO EMILIA – William Viali lo aveva detto in conferenza stampa prima del match tra Reggiana e Cosenza, vinto dai lupi per 4 a 0: “questa squadra ha bisogno di mollare il freno a mano”. Ma probabilmente mai nella sua testa il tecnico avrebbe pensato di brindare al suo primo successo da subentrato sulla panchina rossoblu, con un successo così largo e roboante, figlio anche di una gara perfetta ed equilibrata. Il tecnico del Cosenza ha tanto da festeggiare anche per aver ritrovato Francesco Forte, autore di una doppietta e tornato al goal dopo 6 mesi, mentre Tutino è salito a quota 15.

“Era solo questione di tempo – ha chiosato il tecnico in conferenza stampa – quella di stasera è stata una prestazione figlia delle ultime settimane. Ero convinto che la squadra potesse trovare il successo; già dopo la sconfitta contro Brescia c’è stato un cambio radicale con i dei risultati raggiunti in rimonta a Piacenza e contro il Palermo. I segnali c’erano tutti e anche sotto l’aspetto dell’atteggiamento, oltre alla qualità e la tecnica che abbiamo messo campo, si è dimostrato che il risultato lo fa l’anima. Questa squadra rispetto alla mia esperienza dello scorso anno ha tanta qualità e si è spinto molto lavorando sull’atteggiamento di grande presenza nella gara. Mancano ancora 4 partite e un mese alla fine del campionato quindi serve molto equilibrio e ogni partita può cambiare lo scenario. Dal mio percorso la sqaudra era bloccata e per questo che ho detto ai ragazzi che dovevano mollare il freno a mano ma lo voglio ripetere non accetto abbassamento di concertazione perchè avremo partite pericolose e se vanno prese nel modo giusto”.

“Abbiamo cercato di velocizzare il gioco perché vedevo che la Reggiana soffriva, la mia preoccupazione nell’intervallo era quella che la sqaudra sul 2 a 0 potesse accontentarsi. Per questo ho chiesto di continuare a palleggiare per non far rientrare la Reggiana in partita. Chiusura dedicata ai tifosi: è sempre una soddisfazione farli tornare a casa con un successo e vogliamo regalargliene altre da qui alla fine del campionato”.