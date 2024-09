Cosenza, mister Alvini «vittoria meritata, contento per la squadra e i tifosi»

COSENZA – Il Cosenza rompe il tabú Sampdoria portando a casa un successo bello e meritato, figlio di una grande prestazione dei rossoblu soprattutto nel primo tempo, quando in campo si é vista una sola squadra. A fine gara tutta la soddisfazione del tecnico Alvini: «la vittoria merito della squadra con un promo tempo di livello dove forse meritavamo di chiuderlo diversamente».

«Nella ripresa abbiamo sofferto contro una grande squadra – prosegue il tecnico – che aveva gamba e che ha poi messo in campo giocatori di grande forza. Ci sono tanti spunti per migliorare, come il goal del pareggio dove ci siamo fatti infilare. Sono contento per la squadra e per i tifosi; una vittoria meritata. Ad un certo punto la qualità della Samp é uscita fuori e lì dovevamo essere più bravi anche nella gestione del pallone, cosa che abbiamo fatto bene nell’ultima parte di gara. Ora sabato prossimo arriva un’altra grande squadra come il Sassuolo e dobbiamo farci trovare pronti».

«Dobbiamo mantenere un grande equilibrio e dobbiamo anvora migliorare tanto. Non esaltiamoci troppo per la vittoria contro la Cremonese e la Sampdoria e continuiamo a lavorare. Certo che i successi fanno piacere e queste prestazioni ci aiutano a crescere verso il nostro traguardo che é la salvezza. Sabato mi piacerebbe vedere un Marulla pieno perché i ragazzi lo meritano”.