Cosenza-Frosinone, 3 punti per rompere il tabù Marulla. Alvini “testa, cuore e anima per vincere”

COSENZA – Un vero e proprio scontro salvezza

: è quello in programma domani pomeriggio allo stadio Marulla tra Cosenza e Frosinone (diretta gratuita su Dazn). Due squadre alla ricerca di punti vitali per risalire una classifica cortissima e ancora incerta, dove ogni match può cambiare gli equilibri. Per i lupi, l’occasione è ghiotta: interrompere un digiuno casalingo che dura dal 15 settembre, giorno della vittoria per 2-1 contro la Sampdoria e lasciarsi alle spalle la zona rossa di classifica. Da allora, solo tre punti raccolti in cinque gare interne, frutto di tre pareggi e due sconfitte.

Cosenza, striscia positiva che cerca continuità

Nonostante le difficoltà al Marulla, i ragazzi di Alvini stanno mostrando una solidità importante: sette risultati utili consecutivi, con 11 punti conquistati grazie a due vittorie e cinque pareggi. L’ultimo, agguantato al 92° minuto contro il Pisa con la prodezza di Fumagalli, ha confermato la grinta e la determinazione di una squadra che non molla mai. La gara di domani sarà come sempre difficile “bisogna difendere con il cuore, attaccare con la testa e lottare con un’anima“, ha dichiarato Alvini in conferenza stampa, evidenziando la necessità di un atteggiamento compatto e coraggioso per battere un Frosinone temibile e pericoloso: “c’è grande rispetto per ogni avversario. Ogni squadra porta in campo i propri punti di forza e il Frosinone ne ha”.

Sul fronte infermeria, il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Zilli, ancora fermo per infortunio, mentre Strizzolo rientra tra i disponibili così come Florenzi che ha scontato il turno di squalifica. Mauri e Cimino saranno valutati fino all’ultimo momento.

I numeri del Frosinone, in trasferta per invertire la rotta

I ciociari arrivano al Marulla reduci da una vittoria sofferta contro il Cesena (3-2), che ha interrotto un periodo nero di tre sconfitte e quattro pareggi. Tuttavia, in trasferta i numeri parlano chiaro: una sola vittoria in sette partite, con quattro gol segnati e ben undici subiti. Ultimi in classifica insieme a Sudtirol e Cittadella, gli uomini di Leandro Greco – ex calciatore del Cosenza – sanno di non poter sbagliare. “Dobbiamo mantenere equilibrio e umiltà“, ha sottolineato il tecnico, consapevole delle difficoltà ma determinato a sfruttare ogni arma a disposizione.

Tattica e protagonisti: due squadre a specchio

Entrambe le squadre adottano un modulo simile, il 3-4-2-1, con l’obiettivo di controllare il centrocampo e creare superiorità in attacco. Per il Frosinone, sarà un derby speciale per Canotto e Garritano. Per il Cosenza, occhi puntati su Mazzocchi, sempre più incisivo come prima punta, e sul recuperato Strizzolo.

Il pubblico, il dodicesimo uomo

Alvini ha lanciato un appello ai tifosi: “Questa squadra merita entusiasmo e calore“. Il Marulla, che nelle ultime uscite ha registrato una media di 5.000 spettatori, dovrà tornare a ruggire per spingere i lupi verso una vittoria fondamentale. La passione sugli spalti potrebbe fare la differenza in un match che si preannuncia combattuto fino all’ultimo minuto. Negli ultimi cinque incontri, il bilancio è quasi in equilibrio: una vittoria del Cosenza, due del Frosinone e due pareggi. L’ultimo successo rossoblù risale alla scorsa stagione, ma questa volta ai lupi il successo è primario per invertire il trend casalingo.