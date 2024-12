La gara Cosenza-Frosinone di domani, tramessa gratis e in chiaro su Dazn

- Advertisement -

COSENZA – La sfida di Serie B tra Cosenza e Frosinone, in programma domani pomeriggio alle 17:15 allo stadio “San Vito-Marulla”, sarà tramessa in diretta e in chiaro gratuitamente su Dazn. I tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Grazie alla modalità gratuita di DAZN ogni settimana i fan avranno accesso a una selezione di contenuti live e on demand, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. L’offerta è ricchissima, dal calcio al Volley, spaziando per l’intero catalogo sportivo di DAZN. Sono sempre disponibili tutti gli Highlights dei match della Serie A Enilive.

Gli eventi gratuiti di questo fine settimana su Dazn

Data e Orario Competizione Evento 05/12/2024 – 19:00 Mondiale per Club Sorteggio Gironi 06/12/2024 – 19:15 ICE Hockey League Black Wings Linz-Bolzano 06/12/2024 – 20:30 Serie A Femminile eBay Roma-Como Women 07/12/2024 – 12:30 Serie A Femminile eBay Sassuolo-Napoli 07/12/2024 – 12:30 Serie A Femminile eBay Juventus-Lazio Femminile 07/12/2024 – 16:15 LALIGA EA SPORTS Betis-Barcellona 07/12/2024 – 17:00 Liga F Real Madrid-Siviglia 07/12/2024 – 17:15 Serie BKT Cosenza-Frosinone 07/12/2024 – 19:00 Liga F Barcellona-Betis 07/12/2024 – 19:00 Liga Portugal Betclic Benfica – Vitória Guimarães 08/12/2024 – 12:30 Serie A Femminile eBay Sampdoria-Fiorentina 08/12/2024 – 19:00 NFL Seahawks@Jets