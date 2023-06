Cosenza è l’ora della battaglia. A Brescia servirà una gara da lupi per l’ennesima impresa

COSENZA – È il giorno della verità, è l’ora del verdetto: sarà ancora salvezza? O cocente delusione? Alle 20:30, in uno stadio Rigamonti tutto esaurito, ma con oltre 1.000 tifosi rossoblu, tanti quanti ne può contenere il settore ospiti, il Cosenza affronta il return match dei play-out di serie B contro il Brescia. Una sfida per cuori forti e che non avrà più appelli: va difesa la serie B, sarà dentro o fuori.

Dopo il successo per 1 a 0 maturato nella gara di andata, i rossoblu si giocano un’intera stagione. E in un ambiente che non farà sconti, come è giusto che sia, servirà una gara da veri lupi. Rabbia, grinta e determinazione per portare a casa l’ennesima impresa salvezza, la seconda consecutiva ai play-out dopo il successo dello scorso anno contro il Vicenza. La serie B è un patrimonio troppo importante per questa città, la sua provincia e i suoi meravigliosi tifosi, che da 5 stagioni consecutive soffrono vedendo la loro squadra sgomitare nei bassifondi della classifica e lottare per la salvezza.

Il Cosenza riparte dal goal di Nasti

Grazie alla rete di Marco Nasti siglata una settimana fa, il Cosenza potrà contare con due risultati su tre. Ma sarebbe un errore clamoroso pensare di andare a Brescia a difendere quel goal di vantaggio. Viali sa benissimo che bisognerà giocare alla morte, combattere su tutti i palloni e non concedere nulla, proprio come se si fosse sullo zero a zero. Una sconfitta di misura porterebbe la gara ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigori. Eventualità a cui nessun tifoso vuole pensare.

L’ultimo successo del Cosenza a Brescia 23 anni fa

Cosenza che dovrà lottare anche contro la cabala, visto che l’ultimo successo sul terreno delle rondinelle risale a 23 anni fa: vittoria per 1 a 0 con rete di De Francesco. La squadra intanto è partita ieri alla volta della Lombardia. Tranne Zarate e Delic tutti convocati, compreso Marras che potrebbe giocare uno spezzone di partita dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uscire dopo pochi minuti. Sarà questo probabilmente l’unico dubbio del tecnico sulla formazione iniziale, che dovrebbe avere con poche sostanziali novità rispetto all’andata. Alle 20:30 il fischio d’inizio, dirigerà Massa di Imperia.