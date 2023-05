Nasti fa esplodere il Marulla. Al Cosenza la sfida di andata dei Play-out contro il Brescia

COSENZA – Il Cosenza porta a casa il successo, battendo al Marulla il Brescia per 1 a 0 grazie alla rete di Marco Nasti, arrivata al 70′ con un colpo di testa. Un goal che fa impazzire un Marulla tornato infuocato e che non ha mai smesso di incitare i rossoblu.

Partita difficile e combattuta quella di questa sera, con l’infortunio di Marras dopo pochi minuti e giocata contro un Brescia combattivo, che ha avuto anche una doppia clamorosa occasione per passare in vantaggio, con la traversa di Bisoli e il salvataggio di Rigione sulla ribattuta di Magraviti che nel finale ha avuto una seconda occasione. In mezzo la rete di Nasti che permette ai rossoblu di affrontare il ritorno tra una settimana con un piccolo grande vantaggio.

Tegola Cosenza: si fa male Marras

In un Marulla strapieno, al netto dei settori disponibili, il match inizia subito con una tegola per Viali costretto a rinunciare a uno dei suoi uomini migliori. Marras, nel tentativo di controllare la sfera, appoggia male il piede ed è costretto ad uscire. Al suo posto Zilli. Il Cosenza ci mette un pò a riorganizzarsi in campo, ma al 18′ crea il primo pericolo: cross di Brescianini proprio per il neo entrato, che in tuffo non riesce ad arrivare sulla sfera a pochi metri dalla porta. La replica delle rondinelle al 24′ con una sventola di Listkowski dal limite: pallone bloccato a terra da Micai.

Meglio il Brescia, Cosenza poco incisivo

Dopo aver sofferto nei primi minuti, i rossoblu provano a alzare i giri del motore ma alla mezz’ora sono ancora gli ospiti ad andare al tiro con un gran destro di Karacic dai 25 metri che termina di poco alto sulla traversa. Il Cosenza ci prova ma fa molta confusione mentre il Brescia sembra giocare con più ordine. Al 39′ nuova conclusione dalla distanza. Ci prova Aye con un rasoterra bloccato dal portiere del Cosenza. Al 43′ arriva la prima conclusione in porta dei rossoblu, al termine di uno schema su punizione. Conclusione finale di Nasti: tiro centrale bloccato a Andrenacci.

Ripresa: Cosenza più determinato

Secondo tempo con gli stessi 22 della prima frazione e con il Cosenza pericoloso nel giro di tre minuti con una doppia occasione per Nasti. Nella prima la sua girata in area è ciabattata, mentre sulla seconda l’attaccante scuola Milan si fionda su un cross dalla destra ma la sua inzuccata termina alta. Il Cosenza spinge a al 55′ costruisce un’ottima occasione: cross dalla destra di D’Urso sul secondo palo, sponda di D’Orazio ma Brescianini e Zilli si ostacolano a vicenda e l’azione sfuma.

Traversa di Bisoli, Rigione salva sulla linea su Mangraviti

La pressione del Cosenza è costante ma manca sempre la stoccata finale. E così si rischia la beffa quando al 58′ il Brescia costruisce una doppia clamorosa occasione. Prima con la traversa colpita da Bisoli con un colpo di testa. Sulla ribattuta conclusione a botta sicura di Mangraviti respinta sulla linea da Rigione.

Goal Cosenza, la sblocca Nasti. Esplode il Marulla

Al 70′ la gara si sblocca con il vantaggio del Cosenza con il quinto centro di Nasti. Cross dalla destra per l’inesauribile D’Orazio. Inzucca sul secondo palo del terzino con Andrenacci si salva in tuffo. Il più lesto di tutti è Nasti che sempre di testa ribatte in rete nonostante il disperato tentativo della difesa di rispedire fuori la palla che aveva ampiamente varcato la linea. Il Marulla è una bolgia e può finalmente far esplodere la sua gioia.

Girandola di cambi da una parte e dell’altra. Succede poco fino al minuto 86′ quando Mangraviti entra in area e si divora il pareggio, sparando fuori un pallone da ottima posizione. Brivido su tutto il Marulla che continua a spingere e tifare senza sosta. Ma è l’ultima occasione del match che si chiude con il successo del Cosenza.

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Micai; Martino, Rigione, Meroni, D’Orazio; Voca (72′ Calò), Florenzi Brescianini; Marras (14′ Zilli 83′ Finotto), D’Urso (83′ Vaisanen); Nasti

Panchina: Marson, Rispoli, Calò, Kornvig, Vaisanen, Finotto, Praszelik, Venturi, La Vardera, Zilli, Arioli, Cortinovis

Allenatore: William Viali

BRESCIA CALCIO (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard (71′ Adorni); Bisoli, Labojko (65′ Van de Looi), Bjorkengren (79′ Olzer); Listkowski (79′ Tavares), Rodriguez, Ayé

Panchina: Lezzerini, Adorni, van de Looi, Ndoj, Adryan, Niemeijer, Olzer, Scavone, Bianchi.

Allenatore: Daniele Gastaldello

Arbitro: Signor Gianluca Aureliano di Bologna

Assistenti: Signori Davide Imperiale di Genova e Giovanni Baccini di Conegliano

IV uomo: Signor Manuel Volpi di Arezzo

SALA VAR: Signori Luigi Nasca di Bari e Simona Sozza di Seregno

Ammoniti: Loboioco (B), Huard (B), Voca (C), Bisoli (B), Van de Looi (B), D’Orazio

Espulsi:

Angoli: 3-4

Recupero: 3′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Serata mite e gradevole a Cosenza con una temperatura di circa 20 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Presenti poco più di 16mila spettatori, 190 dei quali da Brescia.

La gallery di Cosenza Brescia a cura di Francesco Donato