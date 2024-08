Cosenza calcio: Marras si allena, ma il suo futuro resta ancora incerto

COSENZA – Il grande clamore per l’affare Tutino ha praticamente messo in secondo piano una situazione che, per il valore e l’importanza del giocatore, meriterebbe, sotto ogni punto di vista, un’attenzione maggiore. Si parla della questione legata a Marras, uno di quei giocatori, che, per qualità, farebbe comodo al Cosenza ed a molte squadre di Serie B.

Marras è uno di quei giocatori capaci di saltare l’uomo, merce rara nel calcio moderno. Le sue doti sono state spesso fondamentali per il Cosenza, ma, fino a questo momento, Alvini non lo ha praticamente mai avuto a disposizione a causa di guai fisici e, probabilmente, alcune trattative di mercato.

La buona notizia è che, però, Marras è tornato ad allenarsi con il Cosenza. Questa cosa significa? Certamente che il giocatore sta bene; sulla sua permanenza in rossoblu, però, resta ancora qualche dubbio.

Analizzando la questione bisogna evitare di essere integralisti: un giocatore ha tutto il diritto di cambiare squadra, di ambire ad un gruppo che lotta per obiettivi importanti ed anche di trovare una collocazione più vicino a casa. Ogni esigenza va rispettata ed anche, eventualmente, quelle di Marras non farebbero certamente eccezione.

C’è però l’esigenza anche di una società che deve operare in tema di campagna acquisti ed eventualmente trovare un sostituto adeguato nei tempi scanditi dalle esigenze del mercato, ma anche dell’allenatore. L’impressione è che la società possa anche vendere il giocatore, ma al prezzo giusto. Non è tempo di regali e l’affare Tutino ha fatto scuola.

Un indizio su come stanno le cose potrebbe arrivare a breve: sarà convocato Marras per il match contro la Cremonese? Difficile possa giocare dall’inizio, ma la convocazione e qualche minuto in campo potrebbero essere dei segnali.

Alvini, certamente, sarebbe ben lieto di poter puntare su Marras, ma non è un qualcosa che dipende dall’allenatore ex Cremonese. Sarà necessario comunque, in un modo o nell’altro, fissare una scadenza (è già tardi!) entro la quale chiudere la questione in un modo o in un altro, nell’interesse del Cosenza, ma anche dello stesso giocatore.