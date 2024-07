Cosenza calcio, inizia una settimana decisiva per il mercato

COSENZA – Dopo oltre due settimane di ritiro è arrivato qualche giorno di stop per i giocatori del Cosenza, che riprenderanno la preparazione in città in vista dell’amichevole contro il Foggia, ma soprattutto dell’esordio ufficiale di Torino in coppa Italia. L’obiettivo, però, è chiaro ed è quello di farsi trovare pronti per la prima di campionato contro la Cremonese in programma al San Vito Marulla il 18 agosto.

Quella che si apre, però, potrebbe essere una settimana decisamente importante soprattutto per il mercato. In entrata ed in uscita. In primis per l’affare Tutino che potrebbe sbloccare altre situazioni in essere. Il numero nove sembrerebbe essere conteso fra Sampdoria e Sassuolo; il giocatore preferirebbe Genova, mentre il Cosenza preferirebbe la squadra appena retrocessa dalla serie A, che, probabilmente, offre di più.

E mentre Mazzocchi tornerà a lavorare con i suoi ex compagni questa settimana in quel di Cosenza, sembra essere vicino l’ingaggio del centrocampista Kourfalidis, direttamente dal Cagliari. Un buon rinforzo in mezzo al campo in attesa che si definiscano altri affari ed altre posizioni. Ad esempio quella di Marras, che sembra essere in bilico. Il giocatore si è visto poco finora anche a casa di qualche guaio fisico, ma bisognerà capire se farà parte del nuovo Cosenza. Al suo posto potrebbe esserci, eventualmente, Baez, ma in questo caso la trattativa non è certamente in stato avanzato. L’impressione è che la cessione di Tutino potrebbe rappresentare la svolta del mercato del Cosenza.