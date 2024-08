Alvini: contro il Torino faremo una buona partita. Serve tempo e 4-5 giocatori

COSENZA – A circa un mese dall’inizio di allenamenti, preparazione, ritiro e partitelle, il Cosenza è pronto per l’esordio ufficiale. Domani sera, infatti, la squadra rossoblù sarà di scena al “Grande Torino” per i trentaduesimi di Coppa Italia.

Una “prima” che arriva ad una settimana esatta dall’esordio in campionato in programma domenica 18 agosto alle 20.30 al San Vito Marulla contro la Cremonese.

Non può essere ancora il vero Cosenza, questo è certo. Sia perchè alcuni giocatori non sono ancora al top, sia perchè si attendono nuovi innesti. In generale, però, il tecnico Massimiliano Alvini, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di Coppa, chiede tempo e pazienza ai tifosi: “Chiedo alla città ed ai tifosi di avere pazienza – ha detto Alvini – perchè questo è un progetto nuovo. Al momento è un progetto crudo, immaturo, che necessità di tempo. In questo momento c’è bisogno di lavorare, di costruire, di mettere a posto tante cose e solo il tempo ed il lavoro potranno permetterlo”.

Capitolo mercato, per Alvini serviranno almeno 4-5 giocatori: “Abbiamo bisogno di un difensore – ha detto chiaramente il tecnico facendo riferimento alle assenze nel pacchetto arretrato – un esterno, un centrocampista ed uno o due attaccanti. Lo sappiamo tutti. Arriveranno o non arriveranno? Vedremo. Intanto facciamo con quelli che abbiamo“.

Una partita alla volta. Guai a pensare al match contro la Cremonese. Occhi puntati, ora, solo sul match contro il Torino: “Sono certo che domani la squadra metterà in campo ciò che abbiamo fatto in questo mese. Sono certo che faremo una buona partita. Metteremo in campo quelle che sono le nostre idee”.