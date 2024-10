Alvini: «ci prendiamo i fischi per una brutta prestazione. Ma la squadra saprà ripartire»

COSENZA – Scuro in volto, il tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini si presenta in sala stampa, per commentare una sconfitta pesante, la seconda di fila al Marulla, nonostante un tempo intero, giocato in superiorità numerica: “una prestazione non positiva. Abbiamo perso tutti i duelli, arrivavamo sempre secondi sulle palle e siamo stati poco aggressivi commettendo troppi errori. Ne dobbiamo prendere atto ed é giusto prendere i fischi”.

“C’è grande dispiacere – aggiunge – perché é stata una partita al di sotto delle nostre possibilità dove non abbiamo messo in campo le nostre caratteristiche. Ma sono certo che la squadra saprà ripartire. É un incidente di percorso”.

“La superiorità numerica? A Bari l’abbiamo ripresa, ma oggi abbiamo responsabilità nelle caratteristiche che, fino ad oggi hanno contraddistinto questa squadra. Abbiamo preso un goal evitabile e su questo dobbiamo ripartire. Partita dopo partita lavoriamo per il nostro obiettivo che é la salvezza. Abbiamo sbagliato la prima gara dopo 8 ottime prestazioni. Ci sta, ripartiamo e voltiamo pagina“.

Soddisfazione invece in casa Sudtirol. Per il tecnico Federico Valente una vittoria meritata, frutto di una grande prestazione “sono veramente contento. Siamo stati bravi anche a non cedere in inferiorità numerica. Tutti hanno fatto il loro compito aiutandosi a vicenda mettendo cuore e cattiveria. Questo é un gruppo sano, dove tutti danno il 100%. Fino all’espulsione abbiamo fatto la gara che avevamo preparato. Poi é chiaro che in dieci c’è stato da lottare con il coltello tra i denti”.