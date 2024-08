Abbonamenti 2024/2025 per la Serie B: pochi a Cosenza, fanalino di coda

COSENZA – Il campionato si aprirà a breve e dopo il ‘caldo’ periodo di calciomercato, non sono soltanto i nuovi arrivi o le partenze dei giocatori ad infiammare la prossima stagione di Serie B, ma anche la corsa agli abbonamenti.

Corsa che va ‘lenta’ però, per il Cosenza Calcio, che si ritrova fanalino di coda per la sottoscrizione degli abbonamenti al campionato di Serie B 2024/2025. Se in casa Sampdoria ad esempio, già 18mila persone hanno acquistato l’abbonamento e dimostrato così il proprio calore e sostegno alla squadra, Cosenza è in ultima posizione con soli 629 (per ora) abbonamenti sottoscritti a fronte, se si guarda all’altra compagine calabrese ovvero il Catanzaro, di 4.723.

Di seguito la classifica provvisoria coi dati degli abbonamenti sin qui sottoscritti e dunque i numeri sono in fase di aggiornamento:

– Sampdoria 18.000

– Palermo 11.238

– Frosinone 8.219

– Cesena 7.245

– Mantova 5.200

– Cremonese 5.500

– Modena 5.033

– Catanzaro 4.723

– Bari 4.500 circa

– Reggiana 4.400

– Spezia 3.900

– Salernitana 3.155

– Brescia 2.800 circa

– Juve Stabia 1.486

– Cittadella 1.300

– Pisa 1.000

– Cosenza 629

– Carrarese –

– Sassuolo –

– Sudtirol –