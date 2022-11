Finalmente Cosenza! Palermo battuto 3 a 2 al termine di una pazza partita

COSENZA – Il Cosenza interrompe la striscia di cinque sconfitte consecutive tornando al successo dopo quasi due mesi di astinenza, grazie al 3 a 2 inflitto al Palermo, al termine di una partita pazza e ricca di emozioni, che ha tenuto con il fiato in gola i (pochi) tifosi accorsi al Marulla. Cosenza che ha beneficiato del ritorno in campo di Aldo Florenzi, migliore in campo per distacco e autore del goal del momentaneo uno a uno, delle giocate di Calò, finalmente in campo dal 1′ minuto e dal ritorno al goal di Larrivey ma anche del giovane Marson, che al 90′ para un calcio di rigore al solito Brunorni blindando di fatto il successo dei rossoblu.

Primo tempo bello e vibrante, con un Cosenza rivatilizzato dalla presenza di Calò, ma soprattutto di Florenzi che dopo aver sfiorato il vanataggio a inizio gara, con una conclusione sul primo palo, con un destro al volo in pieno recupero, trova il goal che riequolibra la gatra dopo il vanataggio realizzato da Brunoni al 41′ con un bel colpo al volo su assist di Di Mariano. Tra primo e secondo tempo un petardo lanciato dal settore dei tiosi del Palermo è espoloso vicino uno stweard costretto a ricorrere alle cure medicche.

La ripresa è ancora più bella con una girandola di emozioni una dietro l’altra. Al 56′ Rigione porta avanti per la prima volta il Cosenza raccogliendo in area una conclusione dal limite di Voca e battendo Pigliacelli. Due minuti dopo Brunoni pareggia con un colpo di testa sul secondo palo. Al 62′ Cosenza nuovamente avanti con la rete del Bati che si fa trovare pronto sul cross di D’Urso e di testa insacca la rete del 3 a 2. Ma le emozioni non sono inite perchè al 45′ il signor Gualtieri concede un calcio di rigore al Palermo dopo il richiamo del Var. Marson però si super e con un grandissimo intervento riesce a deviare il tiro di Brunori.

Viali recupera dopo quasi due mesi Florenzi che parte subito titolare. A centrocampo dal primo minuto anche Calò mentre in attacco il tridente è formato da D’Urso, Merola e Lerrivey. Si gioca in un Marulla quasi deserto e con la Curva Catena senza striscioni per la contestazione al presidente Guarascio. La prima occasione la costruisce il Palermo al 4′ minuto. Cross in area di Di Mariano e girata in area di Brunori che termina alta sulla traversa. Il Cosenza comunque sembra reattivo e inizia a farsi vedere dalle parti di Pigliacelli che al minuto 8′ anticipa in uscita Merola lanciato in porta, mentre un minuto più tardi copre il primo palo sulla sventola di Florenzi dal vertice che esce di poco. Al 20′ nuova occasione per il Cosenza. Punizione calciata sul secondo palo da Calò, Larrivey in scivolata non arriva a colpire la sfera per un soffio. Sul capovolgimento di fronte grande intervento di Meroni che di testa anticipa il colpo di testa a botta sicura di Brunori. Dopo un buon avvio il Palermo subisce la maggiore pressione del Cosenza che arriva con facilità al limite dell’area avversaria ma manca l’ultimo passaggio per concretizzare in rete una maggiore intraprendenza. Minito 39′: azione in velocità dei rossoblu e conclusione di Rispoli che trova l’opposizione decisiva di Mateju. Ma nel momento migliore del Cosenza passa in vantaggio il Palermo: Grande intuzione di Di Mariano che mette in porta Brunori. L’attaccnate anticipa l’uscita di Marson e fa esplodere il settore ospiti. Ma il Cosenza non merita lo svantaggio e pieno recupero, nell’ennesima azione offenisva trova il pareggio con il suo uomo migliore: Florenzi. Galoppata di Rispoli sulla destra, cross sul secondo palo per il centrocampista rossoblu che si coordina e al volo di destro insacca il pallome nell’angolino.

Il secondo tempo inizia con un’emozione dopo l’altra. Al 56′ il Cosenza trova la rete del vanataggio con Rigione. Il capitano del Cosenza raccoglie un tiro dal limite di Voca e, dopo aver, controllato la festa fa secco Pigliacelli con un preciso piattone. Ma passano solo due minuti e il Palermo trova il pareggio. Corner dall destra, spizzata di Nedelcearu sul secondo palo per l’inzuccata del solito Brunori che tutto solo realizza il 2 a 2. Ma il Cosenza non molla e al 62′ rimette nuovamente la testa avanti con Larrivey. El Bati torna al goal raccoglie ndo il cross morbido di D’Urso e di testa insacca facendo esplodere il Marulla. La gara reta bella e vibrante e dopo la consueta girandola di cambi da una parte e dell’altra, entra negli ultimi 10′ muniti con il Palermo riversato in avanti alla ricerca del pareggio. Al 43′ Rigione colpisce con un braccio un cross dalla destra. Il Var richiama l’attenzioen dell’arbitro che dopo sver visionato le immagini concende il calcio di rigore al Palermo. Sul dischetto si presenta Brunori per la tripletta ma Marson si supera e riesce a deviare la sfera con un prodigioso intervento. È l’episodio che chiude la gara e che consegna al Cosenza un successo che mancava da troppo tempo.

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Marson; Martino, Rigione, Meroni, Rispoli (76’Camigliano) ; Voca, Calò (76′ Venturi), Florenzi (79′ Kornvig); D’Urso (65′ Brescianini), Merola (76′ Brignola), Larrivey

Panchina: Matosevic, Brescianini, Kornvig, Brignola, Panico, Vaisanen, Camigliano, Nasti, Vallocchia, Venturi, Butic, Zilli

Allenatore: William Viali

Palermo Calcio (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi (69′ Vido), Devetak (28′ Crivello) ; Segre (69′ Saric), Gomes (75′ Floriano), Broh (75′ Damiani); Valente, Brunori, Di Mariano

Panchina: Massolo, Pierozzi, Sala, Bettella, Crivello, Accardi, Saric, Damiani, Soleri, Floriano, Vido

Allenatore: Eugenio Corini

Arbitro: Signor Matteo Gualtieri di Asti

Assistenti: Signori Francesca Di Monte di Chieti e Marco Giuseppe Maccadino di Pesaro

IV Uomo: Signor Francesco Carrione di Castellammare di Stabia

SALA VAR: Signori MArco Serra di Torino e Matteo MArchetti di Ostia

Ammoniti: Mateju (P), Devatak (P), Martino (C), Florenzi (C), Marconi (P), Calò (C), Rigione (C)

Espulsi:

Angoli: 1-6

Recupero: 2′ p.t. – 6 s.t.

NOTE: Pomeriggio autunnale a Cosenza con una temperatura di circa 20 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Presenti poco più di 2.000 spettatori compresi i circa 400 tifosi del Palermo presenti nel settore ospiti. Al 44′ espulso dalla panchine per proteste Vallocchia.