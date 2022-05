COSENZA – Una doppietta nel secondo tempo del “Bati” Larrivey fa esplodere i 20mila del Marulla e regala al Cosenza il successo nel return match dei playout salvezza contro il Vicenza. Successo che permette al Cosenza di rimanere in Serie B per la quarta stagione consecutiva mentre il Vicenza retrocede in serie C. Partita tesa e sentita quella andata in scena questa sera, con il Cosenza che soffre per almeno 20 minuti, rischiando anche di subire goal. Poi i rossoblu iniziano ad accelerare e a stringere d’assedio la retroguardia del Vicenza che crolla dopo 20 secondi dall’inizio del secondo tempo quando Larrivey ribadisce in rete il pallone deviato da Contini sul colpo di testa del neo entrato Zilli. Poi, a metà secondo tempo l’attaccante argentino trasforma il calcio di rigore fischiato da Massa per un netto tocco di mani in area di Brosco. Il doppio vantaggio carica i rossoblu e annichilice le speranze del Vicenza che crolla, mentre il Cosenza gestisce il doppio vantaggio e porta a casa il successo che significa ancora una volta Serie B.

La CRONACA

Bisoli recupera diversi calciatori rispetto alla sfida di andata e si affida in attacco alla coppia collaudata, formata da Larrivey e Caso, fresco di convocazione in nazionale nello stage di Coverciano voluto da Mancini. Si gioca in un Marulla gremito da 20mila spettatori e da un tripudio di colori e tifo da parte dei supporter rossoblu. Primi minuti di assoluto equilibrio e con buoni ritmi da parte di tutte e due le squadre. La prima conclusione è del Cosenza con un tiraccio dalla distanza di Venturi che finisce in curva Sud. Dall’altra parte gran conclusione di Ranocchia dal limite e bella parata di Matosevic che si distende e devia la sfera. Al 12′ ci prova ancora il Vicenza con Lukako: destro in area ciabattato che termina largo. I rossoblu faticano a fare gioco anche perchè il Vicenza copre bene tutti gli spazi senza concedere nulla. Al 22′ terza occasione per i veneti con la zampata di Diaw, che si fionda un un pallone scodellato in area che termina di poco fuori. Bisoli si sbraccia ma i rossoblu continuano a faticare in mezzo al campo e rischiano nuovamente su un’incursione di Dal Monte con il pallone salvato praticamente sulla linea di porta. Solo nel finale di tempo la squadra di Bisoli riesce finalmente ad accelerare la manovra e a schiacciare nella propria metà campo il Vicenza. Ma tutto quello che arriva sono un paio di mischie pericolose ma niente di più. Si va al riposo sullo zero a zero.

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Zilli al posto di Carraro. E la mossa di Bisoli paga, perché dopo appena 20 secondi di gioco arriva il vantaggio del Cosenza con la zampata di Larrivey che approfitta della corta risposta di Contini dopo il colpo di testa proprio del neo entrato Zilli. Esplode il Marulla per un risultato che vedrebbe i rossoblu salvi. Il Vicenza replica al 49′ con un destro di Maggio dal limite che termina largo. Al 54′ incursione in area di Caso e conclusione sul primo palo deviato da Contini in angolo. L’attaccante del Cosenza ci riprova al 60′ con un destro dal limite bloccato dal portiere del Vicenza. Al 64′ Brosco colpisce con un mano il pallone crossato in area da Liotti.

Calcio di rigore netto per il Cosenza che Larrivey trasforma spiazzando Contini. Lo stadio impazzisce con i calciatori sotto la Nord. Al 72′ si rivede il Vicenza con un colpo alto di testa di Diaw da ottima posizione. Il Cosenza stringe le maglie e chiude tutti i varchi arginando la manovra della squadra di Baldini che butta dentro altri 3 attaccanti. Ma i rossoblu non soffrono praticamente mai e dopo 6′ di recupero possono far esplodere la festa.

La gallery del match di Francesco Donato

———————————————————————————————————————————-

COSENZA CALCIO (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Venturi; Di Pardo, Florenzi, Carraro, Kongolo, Liotti; Larrivey, Caso

Panchina: Vigorito, Sarri, Venturi, Hristov, Situm, Gerbo, Bittante, Palmiero, Voca Vallocchia, Zilli, Laura, Millico

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

L.R. VICENZA (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Cavion, Bikel, Lukaku; Ranocchia, Diaw, Dalmonte

Panchina: Grandi, Zonta, Pasini, Padella, Boli, Cappelletti, Giacomelli, Da Cruz, Meggiorini, Greco, Cester, Teodorczyk

Allenatore: Francesco Baldini

Arbitro: Signor Davide Massa di Imperia

Assistenti: Signori Stefano Alassi di Imperia e Niccolo Pagliardi di Arezzo

IV Uomo: Signor Valerio Marini di Roma

SALA VAR: Signori Aleandro Di Paolo di Avezzano e Pasquale De Meo di Foggia

Ammoniti: Carraro (C), Larrivey (C), Diaw (V), Florenzi (C)

Espulsi:

Angoli: 4-2

Recupero: 1′ p.t. – 6′ s.t.

Note: Serata praticamente estiva a Cosenza con una temperatura di circa 23 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Stadio praticamente esaurito con circa 20.000 spettatori, compresi i circa 600 tifosi del Vicenza.