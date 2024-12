Statale 107, scontro nella doppia galleria. Due feriti, uno estratto dalle lamiere dei vigili del fuoco

- Advertisement -

PAOLA – Un incidente con due feriti si è verificato in serata lungo la Statale 107 “Silana Crotonese”. Due le auto coinvolte che si sono scontrate all’altezza della doppia galleria che, in quel tratto, è a senso unico.

Per cause in corso di accertamento le due auto, che procedevano nella stessa direzione, sono entrate in collisione, forse anche a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia che cade senza sosta dalla mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso oltre ai vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere uno dei feriti. Inevitabilmente si sono formate delle lunghe code, con il personale dell’Anas a gestire il traffico.