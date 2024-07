Zumpano: raggiunto l’82,5% di raccolta differenziata, parola d’ordine «sostenibilità»

ZUMPANO (CS) – Promozione di iniziative a favore dell’ambiente e della sostenibilità. Tra queste, spicca il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti non riciclabili, che include plastica, metallo, vetro e carta. A darne notizia è l’amministrazione del Comune di Zumpano, guidata dall’avvocato Fabrizio Fabiano. Settore che è seguito con impegno e dedizione dal vicesindaco, Paolo Settembrino, e dal responsabile del settore, comandante della Polizia Municipale, Andrea Donato.

La sinergia tra l’amministrazione e il nuovo responsabile del servizio comunale ha notevolmente migliorato sia la sostenibilità ambientale che la percentuale di raccolta dei rifiuti solidi urbani, raggiungendo l’82,55% nel mese di maggio 2024. La percentuale di raccolta differenziata prevista dagli obiettivi progettuali e di contratto era pari al 70%, ma grazie all’impegno degli ultimi 11 mesi, si è registrato un incremento del 12,55%.

Cestini per la ‘raccolta differenziata esterna’

Questo notevole risultato è stato possibile grazie all’impegno e alla sensibilità civica della cittadinanza di Zumpano. Recentemente, è stata introdotta una nuova iniziativa che ha catturato l’attenzione di tutti: su richiesta dell’amministrazione, la ditta Calabra Maceri ha posizionato eleganti e funzionali cestini per la raccolta differenziata esterna, strategicamente collocati nelle villette e nei principali luoghi di aggregazione di Zumpano. Questi innovativi contenitori sono dotati di quattro imboccature da 40 litri ciascuna, offrendo una capienza totale di 160 litri, e si distinguono per essere tra i più spaziosi e versatili della loro categoria. Ciò che rende unico questo cestino è la variegata gamma di colori delle imboccature, che non solo conferisce un’estetica accattivante, ma amplia le sue possibilità d’uso, rendendolo adatto a molteplici contesti e esigenze.

L’amministrazione invita con vigore i cittadini a partecipare attivamente al processo di riciclaggio, adottando correttamente le pratiche di smaltimento dei rifiuti e seguendo le linee guida fornite. Attraverso questa iniziativa, il Comune di Zumpano si impegna a sensibilizzare la comunità sull’importanza della sostenibilità ambientale e a promuovere azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale nel territorio.